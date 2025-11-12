В Великих Луках отремонтировали крышу многоквартирного дома

В Великих Луках выполнен капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 7/2 на проспекте Ленина, сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде капитального ремонта Псковской области.
Фото: фонд капитального ремонта Псковской области
Это двухэтажное здание 1955 года постройки и общей площадью 822.70 кв. м.
Работы проводились в рамках реализации краткосрочного плана Региональной программы капитального ремонта на 2025 год подрядной организацией ООО «Комфорт» в соответствии с договором от 05.05.2025 43/КР.
проспект Ленина 22 (после капитального ремонта крыши)
На объектах произведен демонтаж старого кровельного покрытия, отремонтированы и покрыты составом огнебиозащиты деревянные элементы стропильной системы, выполнено устройство утепления чердачного перекрытия, выполнено устройство ходов на чердаке, прочищены вентиляционные каналы.
Произведен монтаж кровельного покрытия из оцинкованного профилированного листа с полимерным покрытием, установлены элементы безопасности крыши, выполнено устройство водосточной системы. Выполнен ремонт вентиляционных труб и каналов, устройство слуховых окон, установлены колпаки и решетки.