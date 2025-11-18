ЖКХ

Суд обязал подрядчика исправить дефекты капремонта фасада дома в Дно

Арбитражный суд Псковской области обязал подрядчика «Строй-Вектор» устранить дефекты фасада многоквартирного дома в Дно. Об этом сообщили в Telegram-канале суда.

Фото здесь и далее: Арбитражный суд Псковской области / Telegram-канал

Иск против подрядчика подал региональный оператор — Фонд капитального ремонта Псковской области (РОФКР ПО). Поводом стали многочисленные недостатки, выявленные в ходе гарантийного срока после ремонта фасада многоквартирного дома №14 на улице Ленина.

Суд установил, что на объекте действительно имеются существенные дефекты, зафиксированные в акте рабочей комиссии. Ответчик не оспорил эти обстоятельства, представив в материалы дела только техническую документацию без возражений.

Решением от 19 ноября этого года суд обязал ООО «Строй-Вектор» в рамках гарантийных обязательств устранить следующие недостатки: деструкцию отмостки по всему периметру здания — путем демонтажа верхнего бетонного слоя и последующего бетонирования с заменой арматуры при необходимости, и отслоение декоративных слоев руста на левом углу фасада с дворовой стороны.