ЖКХ

В деревне Ершово Псковского округа провели ремонт водопровода

В деревне Ершово муниципальное предприятие МУП «Колхоз имени «Залита» проводит ремонт 230 метров водопровода по улице Школьной. Участок аварийный, требующий полной замены. Об этом пишет глава Псковского округа Наталья Федорова в соцсети ВКонтакте.

Фото: Наталья Федорова / ВКонтакте

Кроме того, по договору со специализированной организацией, выполняется капитальный ремонт артезианской скважины с монтажом нового насосного оборудования.

Как отметила глава округа, работы проводятся в преддверии зимнего периода, и должны улучшить качество водоснабжения жителей населенного пункта.