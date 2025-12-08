Как получать квитанцию по оплате за газ на электронную почту, рассказали псковичам

Потеря бумажной квитанции может стать проблемой для тех, кто привык своевременно оплачивать свои счета. Для повторного получения платежного документа необходимо посетить клиентский центр и потратить время на ожидание в очереди. Однако этого можно избежать, получая квитанции на свою электронную почту, сообщили Псковской Ленте Новостей в «Газпром межрегионгаз Псков».
ООО «Газпром межрегионгаз Псков» предлагает абонентам возможность оформить услугу получения квитанций по электронной почте, не выходя из дома. Для этого достаточно зарегистрироваться или быть зарегистрированным в сервисе «Личный кабинет». Подключение услуги осуществляется всего в два клика, и с момента активации платежный документ будет ежемесячно приходить на указанный адрес электронной почты.
Также подключение данной услуги можно оформить в любом клиентском центре Компании, заполнив соответствующую форму заявления. Вы можете выразить свое желание о получении электронной квитанции, написав заявление, на официальную электронную почту Компании: prg@pskovregiongaz.ru.
Получение электронной квитанции имеет множество преимуществ. Счета будут приходить быстрее, благодаря этому можно получить доступ к ним даже находясь за пределами региона (например, в командировке). Квитанцию можно просмотреть на компьютере, планшете или смартфоне. Кроме того, с этой услугой есть возможность получать несколько электронных документов и оплачивать не только свои счета, но и счета пожилых родственников, избавляя их от необходимости стоять в очередях.
«При желании вы можете в любой момент отказаться от этой услуги. Отказ можно оформить в также "Личном кабинете", по электронной почте или подав письменное заявление в клиентском центре компании. В этом случае квитанции снова будут доставляться в ваш почтовый ящик», - добавили в компании.