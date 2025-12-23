ЖКХ

«Псковские тепловые сети» устранили утечку на улице Гражданской

В зоне ответственности сетевого участка № 7 — на улице Гражданской возле дома № 8 — специалисты оперативно ликвидировали утечку на тепловой магистрали, сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии.

Фото здесь и далее: «Псковские тепловые сети»

«Зима пришла неожиданно, а вместе с ней и отрицательные температуры, которые вынуждают вносить изменения в режим работы котельных. Повышение тепловой нагрузки неизменно сопряжено с новыми рисками и потенциальными проблемами… Одним словом, утечки неизбежны», - отметили представители предприятия.

Утечку на Гражданской выявили при плановом осмотре с помощью современного прибора для поиска неисправностей — визуально повреждение было незаметно.

Для обеспечения безопасности пешеходов временно закрыли часть тротуара. На место прибыли бригады со спецтехникой. После вскрытия грунта выяснилось, что повреждение серьёзнее первоначальных оценок: вместо локального ремонта потребовалась замена фрагмента трубы диаметром 273 мм вместе с отводом. Также специалисты столкнулись со сложностями при устранении аварии: ограниченное пространство, не позволившее одновременно работать двум сварщикам, а также необходимость полного отключения отопления для жильцов дома № 21 на улице Гражданской. Ремонтные работы заняли пять часов.

В настоящее время теплоснабжение восстановлено, система функционирует в штатном режиме. Специалисты сетевого участка № 7 продолжают ежедневный мониторинг состояния теплосетей, чтобы минимизировать дискомфорт горожан и обеспечить надёжную работу отопительной инфраструктуры.