Губернатор Псковской области направил спецпредставителей для решения проблем с отоплением в поселке Заплюсье

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников направил в посёлок Заплюсье спецпредставителей правительства региона. Их задача — оперативно стабилизировать работу котельной и восстановить теплоснабжение многоквартирных домов, которое нарушилось в разгар зимних морозов. Об этом он сообщил в своём Telegram‑канале.

«В личные сообщения поступают ваши многочисленные обращения о возмутительной ситуации в посёлке — в январские морозы многоквартирные дома не обеспечены нормативным теплом, — написал глава региона. — Такое отношение ответственных лиц к людям, к делу, к своим обязанностям считаю просто недопустимым».

Губернатор напомнил, что проблемы с отоплением в Заплюсье известны давно. В связи с этим в период подготовки к отопительному сезону из областного бюджета Плюсскому округу было выделено 20 млн рублей.

«У муниципалитета было достаточно сил и средств, чтобы не просто исключить рецидив прошлогодней истории, а решить проблему теплоснабжения на годы вперёд, — подчеркнул Михаил Ведерников. — Всё, что требовалось на месте, — это вовремя начать работы и обеспечить должный контроль за качеством их выполнения».

Несмотря на принятые меры, посёлок вновь оказался в ситуации, близкой к критической. По поручению губернатора в Заплюсье направлены спецпредставители Правительства области. Они будут работать на месте вместе с главой округа до полной стабилизации работы котельной.

«Делаем всё возможное, чтобы уже в ближайшие часы в квартиры пошло тепло. Сейчас это главная задача», — заявил губернатор.

Кроме того, Михаил Ведерников инициировал служебную проверку в отношении руководства местной администрации и сотрудников муниципального предприятия.

«В причинах происходящего будем разбираться детально: преступная халатность, небрежность, технический сбой, вредительство или элементарное отсутствие контроля и профессиональных компетенций, — отметил он. — На совещании заслушаем всех должностных лиц, ответственных за обеспечение стабильного теплоснабжения — базовой, жизненно важной коммунальной услуги».

Напомним, в настоящее время ситуация в посёлке Заплюсье Плюсского муниципального округа нормализована, в работе находятся три котла отопления и подают тепло в автоматическом режиме.