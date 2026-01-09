В Плюсском округе решили проблему отопления в посёлке Заплюсье

В настоящее время ситуация в посёлке Заплюсье Плюсского муниципального округа нормализована, в работе находятся три котла отопления и подают тепло в автоматическом режиме. Температура на посёлок составляет 43-44 градусов, (при нормативе 58) и продолжает повышаться. Об этом пишет глава округа Наталья Иванова в соцсети ВКонтакте.

Фото: Наталья Иванова / ВКонтакте

2 января на котельной в бункер подачи топлива была засыпана щепа, которая была поставлена одним из поставщиков в рамках действующего контракта. Качество щепы не соответствовало техническим условиям, которые определены в контракте. В адрес поставщика была направлена претензия, данная поставка не была принята по накладной.

Попадание щепы в топки котлов, привело к понижению температуры. Чтобы минимизировать последствия, бункер и топливопадача были вычищены, засыпана щепа надлежащего качества. Температура в котлах была восстановлена, однако это привело к увеличению объемов щепы из запасов на праздничные и выходные дни.

4 января стало известно, что два других поставщика по договорам, осуществить поставку необходимого объёма щепы не могут, в связи с поломкой щеподробилок.

Были приняты меры к поиску новых поставщиков и перевозчиков. Длительные новогодние каникулы осложнили решение задачи. 8 января в 10:00 мною было вынесено постановление о введении режима повышенной готовности органов муниципального звена Плюсского округа с целью проведениях необходимых мероприятий для обеспечения надлежащими коммунальными услугами жителей посёлка Заплюсье. Но, уже 8 января, благодаря совместным действиям правительства области, лично руководителя ГБУ «Псковавтодор» П. А. Кипрушева, была осуществлена поставка необходимого объёма качественной щепы.

7 января в социальных сетях появились обращения от жителей о понижении температуры в квартирах, было зафиксировано снижение температуры в котлах до 45 градусов.

Работа по восстановлению нормативной температуры началась сразу, но поддерживать нужную температуру, имеющейся щепой не получилось. Один котёл находился в ручном режиме управления, второй в автоматическом.

8 января и всю ночь 9 января на котельной работали специалисты на выведение работы котлов на необходимую температу. Котлы, котловое оборудование, топливопадача находились в исправном состоянии, вместе с тем, выйти на необходимую температуру получилось не сразу. Температура в теплоносителе была 20- 26 градусов и поддерживалась котлом, который работал в автоматическом режиме. Работа продолжалась всю ночь и только к 13 часам сегодняшнего дня второй котёл запустили в автоматическом режиме, а к 16 часам все три котла работали в автоматическом режиме. В среднем температура повышается на 3- 4 градуса в час.

Также на котельной и в посёлке работали правоохранительные органы, которые дадут правовую оценку сложившейся ситуации.