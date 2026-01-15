Общежития, техникумы и лицей в Великих Луках 16 января отключат от водоснабжения

На водопроводе по адресу: Октябрьский проспект, 46/11 отключат водоснабжение 16 января с 09:00 до окончания ремонтных работ, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

Ограничение коснется следующих объектов: