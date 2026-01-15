Общежития, техникумы и лицей в Великих Луках 16 января отключат от водоснабжения

На водопроводе по адресу: Октябрьский проспект, 46/11 отключат водоснабжение 16 января с 09:00 до окончания ремонтных работ, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.
Ограничение коснется следующих объектов:
- жилые дома: улица Первомайская, 5, 9, 15, 17/1, 15 корпус 1, 17а, 19а, 21а; Октябрьский проспект, 44, 46/11, 48/12, 57, 55 корпус 1; улица Зверева, 3;
- общежития: Октябрьский проспект, 54 (столовая), 63 (общежитие №1), 61/14 (общежитие №2 ж/д техникума);
- образовательные учреждения: улица Первомайская, 23а (детский сад №18), улица Первомайская, 16/2 (Великолукский техникум железнодорожного транспорта имени К. С. Заслонова), Октябрьский проспект, 52 (Великолукский лесотехнический техникум), Октябрьский проспект, 50 («Педагогический лицей»);
- магазины и объекты обслуживания: Октябрьский проспект, 65 («Чебуречная», магазин ООО ИК «Орбита», автомойка, магазин «Автоцентр»), улица Первомайская, 9 (магазин), Октябрьский проспект, 44 (магазин).