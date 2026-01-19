Мобильная котельная запущена в работу в Заплюсье

В поселке Заплюсье завершен монтаж мобильных котельных установок, один из двух котлов запущен в работу, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

Температура теплоносителя на выходе составляет 60 градусов. По словам губернатора, поселковая котельная временно выведена из системы отопления – теперь специалистам предстоит определить причины некорректной работы оборудования и подготовить его к дальнейшей эксплуатации.

«Благодарю всех, кто принял участие в оперативном подключении резервной котельной – наших местных сварщиков, сотрудников "Россети Северо-Запад", спасателей, дежуривших на площадке», — отметил Михаил Ведерников.

Напомним, проблемы с отоплением в Заплюсье начались со 2 января. Из-за использования топлива ненадлежащего качества сложилась аварийная остановка на оборудовании, что привело к снижению температуры воздуха в жилых домах и социальных объектах поселка.

Суд по иску прокурора обязал администрацию Плюсского муниципального округа незамедлительно восстановить тепло в поселке Заплюсье, признав бездействие местной власти незаконным. Исполнение судебного решения и полное устранение нарушений поставлены на особый контроль прокурора Псковской области Андрея Мошкова.

Ранее сообщалось, что две блочно-модульные котельные установки прибыли в плюсский поселок Заплюсье.