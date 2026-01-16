Топливо ненадлежащего качества стало причиной поломки котельной в поселке Заплюсье

Суд установил, что оборудование котельной №12, расположенной на улице Пионерской в поселке Заплюсье Плюсского округа, вышло из строя по причине использования топлива ненадлежащего качества, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

Стругокрасненский районный суд рассмотрел административное дело по иску прокурора к администрации Плюсского муниципального округа о признании незаконным бездействия администрации, выразившегося в непринятии мер по организации надлежащего теплоснабжения потребителей на территории поселка Заплюсье.

В рамках проведения прокурорской проверки было выявлено, что со 2 января 2026 года на котельной №12, расположенной на улице Пионерской, вышло из строя оборудование по причине использования топлива ненадлежащего качества, что привело к нарушению температурного режима у потребителей тепловой энергии.

Решением суда бездействие администрации Плюсского муниципального округа признано незаконным, на нее возложена обязанность незамедлительно принять меры по организации надлежащего теплоснабжения.

Ранее две блочно-модульные котельные установки прибыли в Заплюсье.

Детский сад и школу в поселке Заплюсье временно закрыли для посещения.