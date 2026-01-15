Две блочно-модульные котельные установки прибыли в Заплюсье

Две блочно-модульные котельные установки прибыли в плюсскую деревню Заплюсье 15 января, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в MAX.

Фото: Михаил Ведерников / МAX

Ещё днём сотрудники «Россети Северо-Запад» выполнили необходимые для переподключения работы. Для соблюдения норм безопасности при монтаже и пусконаладке на объекте присутствуют специалисты МЧС.

Подключение и запуск оборудования обеспечивает поставщик. Контроль осуществляют спецпредставители правительства и глава округа.

«Такие аварийные установки используются для временного или резервного теплоснабжения. Они бывают различной мощности, подбираются под параметры конкретного объекта и могут присоединяться каскадным способом. В нашем случае, с учётом потребностей посёлка, используются два модуля. Наша общая задача – как можно быстрее обеспечить нормативное тепло в квартирах», - рассказал губернатор.

Напомним, сегодня ночью автоматизированные мобильные котельные отправились в посёлок Заплюсье Плюсского округа из Московской области.

Ранее детский сад и школу в поселке Заплюсье временно закрыли для посещения.