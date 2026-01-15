ЖКХ

Две блочно-модульные котельные установки прибыли в Заплюсье

0

Две блочно-модульные котельные установки прибыли в плюсскую деревню Заплюсье 15 января, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в MAX.

Фото: Михаил Ведерников / МAX

Ещё днём сотрудники «Россети Северо-Запад» выполнили необходимые для переподключения работы. Для соблюдения норм безопасности при монтаже и пусконаладке на объекте присутствуют специалисты МЧС.

Подключение и запуск оборудования обеспечивает поставщик. Контроль осуществляют спецпредставители правительства и глава округа.  

«Такие аварийные установки используются для временного или резервного теплоснабжения. Они бывают различной мощности, подбираются под параметры конкретного объекта и могут присоединяться каскадным способом. В нашем случае, с учётом потребностей посёлка, используются два модуля. Наша общая задача – как можно быстрее обеспечить нормативное тепло в квартирах», - рассказал губернатор.

Напомним, сегодня ночью автоматизированные мобильные котельные отправились в посёлок Заплюсье Плюсского округа из Московской области.

 
Ранее детский сад и школу в поселке Заплюсье временно закрыли для посещения.
 

Возбуждено уголовное дело о халатности после массовых прорывов в системе теплоснабжения поселка городского типа Заплюсье. 

Комплексную служебную проверку проводят в посёлках Заплюсье Плюсского округа и Смуравьёво‑2 Гдовского округа из-за проблем с отоплением. 

 

 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026