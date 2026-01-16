 
ЖКХ

Андрей Мошков взял на контроль восстановление тепла в Заплюсье

0

Исполнение судебного решения и полное устранение нарушений в сфере теплоснабжения в поселке Заплюсье Плюсского округа поставлены на особый контроль прокурора Псковской области Андрея Мошкова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре. 

Напомним, по иску прокурора суд обязал администрацию Плюсского муниципального округа незамедлительно восстановить тепло в поселке Заплюсье, признав бездействие местной власти незаконным. Решение суда обязывает администрацию принять все необходимые меры для организации надлежащего теплоснабжения потребителей на территории поселка Заплюсье.

Основанием для обращения в суд послужили результаты проведенной прокуратурой проверки, в ходе которой было установлено, что со 2 января 2026 года на котельной №12 (улица Пионерская) произошла аварийная остановка на оборудовании. Причиной поломки стало использование топлива ненадлежащего качества. Данное обстоятельство привело к системному нарушению температурного режима в жилых домах и социальных объектах поселка, создав угрозу здоровью и нормальным условиям проживания граждан.

Установлено, что администрация Плюсского муниципального округа, в чьи полномочия входит организация надежного теплоснабжения на своей территории, не предприняла своевременных и исчерпывающих мер для ликвидации аварии и восстановления подачи тепла в полном объеме, допустив тем самым бездействие, ущемляющее права граждан.

Суд, исследовав все материалы дела, согласился с позицией прокурора и полностью удовлетворил иск. Решение суда подлежит незамедлительному исполнению.

Ранее сообщалось, что две блочно-модульные котельные установки прибыли в плюсский поселок Заплюсье.

