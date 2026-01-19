Врио министра ЖКХ отправлена лично отапливать Заплюсье

Врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области Ксения Григорьева отправлена руководством региона в Заплюсье для окончательного решения проблем с отоплением.

Фотография пресс-службы правительства Псковской области

Как стало известно Псковской Ленте Новостей из источников в правительстве региона, такая задача поставлена перед руководителем министерства, принявшего паспорта готовности к зиме из муниципалитета.

Напомним, проблемы с отоплением в Заплюсье начались со 2 января. Из-за использования топлива ненадлежащего качества сложилась аварийная остановка на оборудовании, что привело к снижению температуры воздуха в жилых домах и социальных объектах поселка.

Суд по иску прокурора обязал администрацию Плюсского муниципального округа незамедлительно восстановить тепло в поселке Заплюсье, признав бездействие местной власти незаконным. Исполнение судебного решения и полное устранение нарушений поставлены на особый контроль прокурора Псковской области Андрея Мошкова.

Ранее сообщалось, что две блочно-модульные котельные установки прибыли в плюсский поселок Заплюсье.