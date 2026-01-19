 
Врио министра ЖКХ отправлена лично отапливать Заплюсье

Врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области Ксения Григорьева отправлена руководством региона в Заплюсье для окончательного решения проблем с отоплением.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей из источников в правительстве региона, такая задача поставлена перед руководителем министерства, принявшего паспорта готовности к зиме из муниципалитета.

Напомним, проблемы с отоплением в Заплюсье начались со 2 января. Из-за использования топлива ненадлежащего качества сложилась аварийная остановка на оборудовании, что привело к снижению температуры воздуха в жилых домах и социальных объектах поселка. 

Андрей Мошков взял на контроль восстановление тепла в Заплюсье

Суд по иску прокурора обязал администрацию Плюсского муниципального округа незамедлительно восстановить тепло в поселке Заплюсье, признав бездействие местной власти незаконным. Исполнение судебного решения и полное устранение нарушений поставлены на особый контроль прокурора Псковской области Андрея Мошкова. 

Ранее сообщалось, что две блочно-модульные котельные установки прибыли в плюсский поселок Заплюсье.

Проблемы с отоплением в морозный январь 2026 года

Врио министра ЖКХ отправлена лично отапливать Заплюсье

Перебои при подаче отопления в гдовском поселке Смуравьево-2 ликвидированы

Температурный режим в новоржевских школах взят на особый контроль — Любовь Трифонова
