В Псковской области возбуждено уголовное дело из-за холода в домах поселка Заплюсье

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после массовых прорывов в системе теплоснабжения поселка городского типа Заплюсье в Псковской области. Жители населенного пункта с начала отопительного сезона неоднократно оставались без тепла и горячей воды. Об этом следственный отдел сообщил в своем Telegram-канале.

Видео: СУ СК РФ по Псковской области / Telegram

По данным следствия, в период с начала отопительного сезона и до настоящего времени в Заплюсье неоднократно происходили прорывы на участках магистральных трубопроводов системы отопления, допускались факты полной остановки работы котельной, что систематически приводило к значительному снижению температуры подаваемых коммунальных ресурсов ниже нормативных показателей либо влекло остановку подачи теплоснабжения и горячего водоснабжения в многоквартирных домах, образовательных и социальных учреждениях населенного пункта.  

Следователями СК России проведены осмотры квартир многоквартирных домов с целью установления температуры воздуха в жилых помещениях, осмотрено помещение котельной, допрашиваются работники администрации Плюсского муниципального округа и предприятия, обеспечивающего работу котельной, изъята необходимая документация.   

Дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц местной администрации.

