Почти 16,5 тысячи приборов учета газа поверят в Псковской области в 2026 году

Почти 16,5 тысячи приборов учета газа необходимо поверить абонентам ООО «Газпром межрегионгаз Псков» в 2026 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Подтвердить исправность работы счетчика и произвести все необходимые операции для подтверждения соответствия измерительного прибора нужно до истечения срока поверки. В случае отсутствия метрологической поверки показания прибора учета не будут приниматься к учету, начисления за потребленный газ будут производиться по утвержденным нормам расхода газа для населения.

«Газпром межрегионгаз Псков» всегда напоминает о наступлении сроков поверки в платежных документах и в «Личных кабинетах» абонентов. В этом году 16 448 приборов учета газа подлежат метрологической поверке. Узнать дату окончания периода поверки каждый потребитель может самостоятельно в техническом паспорте прибора учета.

Напомним, абоненту необходимо обратиться в специализированную организацию для проведения поверки прибора учета газа. Данные о пригодности счетчика вносятся поверителем в Федеральную государственную информационную систему (ФГИС) «Аршин» в срок до 40 рабочих дней с даты проведения работ.

С даты выполнения поверки показания приборов учета признаются действительными и принимаются к учету.