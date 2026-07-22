108 километров под землей: как работает ливневая канализация Пскова

Псков – город с богатой историей и сложным рельефом. Весенние паводки и летние ливни здесь регулярно испытывают на прочность дороги и дворы. О том, почему после дождя вода уходит не всегда, сколько километров труб уже отслужили свое, и какие места в городе топит чаще всего, Псковская Лента Новостей поговорила с начальником Цеха №7 Ливневой канализации муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Михаилом Васильевым.

Фотографии: «Горводоканал»

Что такое ливневка и зачем она нужна

Ливневая система – это сеть инженерных коммуникаций, которые собирают поверхностные дождевые и талые воды посредством водоприемных колодцев и отводят их по трубопроводам в выпуски ручьев, рек, канав.

Если говорить простым языком, ливневка – это тот самый подземный город труб и колодцев, который собирает дождевую и талую воду с улиц и уводит ее в ручьи, реки и канавы. От того, в каком состоянии находится эта система, зависит, будем ли мы месить грязь на дорогах или ходить по сухому асфальту. Это важно не только для пешеходов и автомобилистов, но и для сохранности дорожного покрытия.

Сети, которые давно просят замены

Сегодня «Горводоканал» отвечает за 108 километров ливневых сетей в Пскове (без учета Псковского муниципального округа). Однако возраст труб внушает серьезные опасения.

«Износ составляет порядка 70%. Все эти сети старые, давно не перекладывались. Их состояние оценивается как доаварийное или аварийное», – подчеркнул Михаил Васильев.

За три года, что ливневка находится у предприятия на обслуживании, специалисты нашли множество проблемных участков, но к полноценной замене пока так и не приступили. Причина тому – отсутствие утвержденного проекта.

«Планы на ремонт будут строиться, когда администрация города утвердит схему ливневой канализации. После этого предприятие разработает инвестиционную программу и включит в план ремонта все аварийные участки. Это долгосрочная перспектива», – пояснил начальник цеха.

Где «тонет» Псков

Одной из самых напряженных точек по подтоплениям остается перекресток улиц Юбилейной и Народной. Часто жалобы на эту точку приходят в период обильного выпадения осадков. Все дело в старых зауженных трубах – вода просто не успевает уйти. Пока проблему не решили капитально, бригады действуют по ситуации: периодически промывают сети, чтобы облегчить проход воде.

Но есть и хорошие новости. Например, микрорайон у администрации на улице Некрасова раньше серьезно затапливало. В прошлом году там полностью переложили сети и установили новый коллектор из современных ПНД-труб (полиэтилен низкого давления).

«В этом сезоне подтоплений там пока не было. Все получилось», – отметил Михаил Васильев.

Отдельная головная боль – улица Балтийская, которая, по словам специалиста, относится не к городу, а к Псковскому муниципальному округу. При этом обращения все равно поступают в «Горводоканал». Здесь проблема кроется в отсутствии документации на сети, человеческом факторе вроде скошенной травы, заметаемой в дождеприемники, а также технических сбоях на местной канализационно-насосной станции (ДКНС). Как только насосы встают в аварию, вода моментально скапливается на дороге и никуда не уходит, пока их снова не запустят.

Что в планах на ремонт?

В ближайших планах предприятия, при условии стабильного финансирования, – адресная работа. В списке первоочередников:

Улица Леона Поземского, 123 (район автобусного парка). Жители и водители жалуются постоянно. Здесь требуется увеличение диаметра труб на участке протяженностью 300–400 метров;

Улица Ротная. Там находится аварийный коллектор, при этом часть колодцев утеряна, и схема движения стоков непонятна;

Улицы Народная, 23 Июля, перекресток Металлистов и Советской – также проблемные зоны.

К сожалению, ремонт дороги не всегда означает ремонт ливневки под ней. На улице Вокзальной недавно меняли асфальт и обновили четыре колодца, но старые сети в проект реконструкции не вошли.

Дворы, дорожники и человеческий фактор

Взаимодействие с дорожными службами, как отмечает Михаил Васильев, налажено отлично. Сейчас при укладке нового асфальта строители стараются учитывать существующие дождеприемники и делают уклоны таким образом, чтобы вода уходила с проезжей части в колодцы. За время работы начальника цеха, в рамках ремонта дорог были полностью заменены трубопроводы на улицах Некрасова, Яна Фабрициуса, Спортивной, Сиреневом бульваре, Гагарина и проспекте Энтузиастов.

Но большинство жалоб от жителей касаются не магистралей, а дворовых территорий. Здесь сети часто являются бесхозными или не переданными «Горводоканалу». При этом колодцы могут не чиститься годами и забиваться грязью.

«Иногда приезжаем, а там все доверху забито. Естественно, что ливневка не работала долгое время. Тем не менее мы помогаем. Администрация города выделяет субсидии на обслуживание дворов, и когда есть средства, мы ездим, выполняем работы, помогая жителям», – рассказал начальник цеха.

Главная рекомендация жителям и обслуживающему персоналу – следить за благоустройством. Зачастую дворники или работники при уборке территорий сметают песок, мусор и скошенную траву прямо в дождеприемные решетки. Также проблемой становится отсыпка дворов асфальтной крошкой: уровень земли поднимается, и вода просто физически не дотекает до колодцев, образуя огромные лужи, как, например, на парковке в районе Ижорского Батальона, 47.

Точечное решение вместо большой стройки

Стоит ли ждать, что проблема подтоплений решится раз и навсегда? Увы, нет. Михаил Васильев смотрит на вещи трезво. Если финансирование останется на нынешнем уровне, о полной замене 70% изношенных труб речи не идет.

«Скорее всего, будем действовать точечными решениями: Леона Поземского, Ротная, 23 Июля, перекресток Юбилейной и Народной. Перекресток Металлистов и Советской тоже проблемный», – перечислил он главные адреса будущих ремонтов.

Цифры за полгода

Даже без глобальных строек цех №7 не сидит сложа руки. За первое полугодие 2026 года специалисты отремонтировали 86 колодцев ливневой канализации. По заявкам управления городского хозяйства и управляющих организаций проверяется состояние верхнего оборудования и самих колодцев. Гидродинамическим способом промыто более 500 колодцев и порядка 7-8 километров трубопроводов. А в процессе этих промывок дополнительно очистили еще свыше 320 колодцев.

Такая профилактика – это серьезный вклад в то, чтобы город пережил дождливые дни и таяние снега без потопов. Остается надеяться, что за регулярной профилактикой когда-нибудь последует и полноценное «лечение» старых подземных артерий Пскова.

Алена Балан