К новому отопительному сезону в Локне заменят участки теплосетей

В этом году в Локне заменят несколько участков теплосетей: по улице Социалистической — от дома №7 до дома №1, а также возле школы. Завершат также и оставшийся участок на улице Мира в деревне Крестилово, в районе домов №40 и №41. Об этом пишет глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в мессенджере «Макс».

Фото: Иван Белугин / «Макс»

В Локню завезли трубы для ремонта теплотрасс.

Кроме того, состоялись все аукционы на закупку необходимого оборудования для котельных. Приобретены новый котёл для котельной №4 в Крестилово и теплообменники для котельной №1 в Локне.