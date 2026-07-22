 
ЖКХ

К новому отопительному сезону в Локне заменят участки теплосетей

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В этом году в Локне заменят несколько участков теплосетей: по улице Социалистической — от дома №7 до дома №1, а также возле школы. Завершат также и оставшийся участок на улице Мира в деревне Крестилово, в районе домов №40 и №41. Об этом пишет глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в мессенджере «Макс».

Фото: Иван Белугин / «Макс»

В Локню завезли трубы для ремонта теплотрасс.

Кроме того, состоялись все аукционы на закупку необходимого оборудования для котельных. Приобретены новый котёл для котельной №4 в Крестилово и теплообменники для котельной №1 в Локне.

«Работа идёт по плану. Важно провести все ремонты и заменить оборудование заранее, чтобы округ спокойно и без сбоев вошёл в новый отопительный сезон. Все этапы подготовки держу на контроле», - пишет Иван Белугин.
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Белугин Иван Дмитриевич

Белугин Иван Дмитриевич

Глава Локнянского муниципального округа Псковской области.

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