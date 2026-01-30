 
ЖКХ

В великолукской деревне Никулино ввели в эксплуатацию газопровод

0

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» ввели в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод протяженностью 1,43 км для подключения 78 домовладений в деревне Никулино Великолукского муниципального округа. Работы выполнены в рамках догазификации, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании. 

Фото: «Газпром газораспределение Псков»

С жителями деревни заключено 44 договора, первые три домовладения уже подключены к новым сетям.

«В настоящее время в Великолукском муниципальном округе по президентской программе догазификации построено более 153 км газораспределительных сетей и газопроводов-вводов, обеспечена техническая возможность подключения более 600 домовладений, в 497 домовладениях уже пользуются сетевым газом», – подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026