В великолукской деревне Никулино ввели в эксплуатацию газопровод

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» ввели в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод протяженностью 1,43 км для подключения 78 домовладений в деревне Никулино Великолукского муниципального округа. Работы выполнены в рамках догазификации, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фото: «Газпром газораспределение Псков»

С жителями деревни заключено 44 договора, первые три домовладения уже подключены к новым сетям.

«В настоящее время в Великолукском муниципальном округе по президентской программе догазификации построено более 153 км газораспределительных сетей и газопроводов-вводов, обеспечена техническая возможность подключения более 600 домовладений, в 497 домовладениях уже пользуются сетевым газом», – подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.