Отключения электроэнергии произойдут в Островском округе

Плановые отключения электричества произойдут в Островском муниципальном округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации округа.

«Предупреждаем о плановых отключениях электроэнергии в следующих населённых пунктах», - сообщили в администрации.

9 февраля с 9:00 до 15:30 отключение произойдет в деревне Касьяново. 10 и 12 февраля с 9:00 до 16:00 электричество отключат в деревне Ивахново.

13 февраля с 10:00 до 12:00 в деревнях Крюки, Юршино, Крени, Марьино и Березка.

«Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения. Телефон «горячей линии» 8-800-220-0-220», - добавили в администрации.