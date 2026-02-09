 
Большинство респондентов ПЛН довольны температурой в доме

Большинство (45,2%) респондентов Псковской Ленты Новостей довольны температурой в доме. По их мнению, теплоснабжающие организации в этом году хорошо справляются с задачей по подаче отопления. Это следует из опроса, в котором приняли участие 363 человека. 

Каждый третий (31%) чувствует прохладу, одевается дома потеплее, но в целом не жалуется. 

Проблемы с перегревом встречаются реже, лишь 11,3% сетуют на избыточное тепло, вынуждающее открывать окна. 8,3% проголосовавших живут в частном секторе, где отопление зависит от собственных решений: они согреваются, как могут. 

А 4,2% респондентов сталкиваются с серьёзной проблемой и выбрали вариант «Холодно. Батареи совсем не греют».

В целом ситуацию с отоплением псковичи оценивают позитивно, большинство не испытывает критического дискомфорта. Однако у части проголосовавших есть проблемы. И если вопрос слишком теплой температуры воздуха можно решить, открыв форточку, тем, кто столкнулся с холодными батареями зимой, точно не позавидуешь. 

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос: «Будете ли вы праздновать День святого Валентина?»  

