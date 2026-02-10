В псковском общежитии в переулке Олега Зобова вторую неделю отсутствует водоснабжение

Жильцы общежития, которое находится в переулке Олега Зобова, дом 21, жалуются в соцсетях на отсутствие горячего и холодного водоснабжения с прошлой недели. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в пресс-службе муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал», произошла авария на внутридомовых сетях. Здание относится к ведению Минобороны, пока временно организован подвоз воды.

«Авария произошла на внутридомовых сетях, которые не входят в нашу зону ответственности, — пояснили в «Горводоканале». — Всё, чем мы можем помочь, — это организовать временный подвоз воды. С 6 февраля у нас есть заявка от Минобороны на подвоз воды до 11 февраля включительно. Очень надеемся, что до этого срока утечка будет устранена».