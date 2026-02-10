 
ЖКХ

В псковском общежитии в переулке Олега Зобова вторую неделю отсутствует водоснабжение

0

Жильцы общежития, которое находится в переулке Олега Зобова, дом 21, жалуются в соцсетях на отсутствие горячего и холодного водоснабжения с прошлой недели. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в пресс-службе муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал», произошла авария на внутридомовых сетях. Здание относится к ведению Минобороны, пока временно организован подвоз воды. 

«Авария произошла на внутридомовых сетях, которые не входят в нашу зону ответственности, — пояснили в «Горводоканале». — Всё, чем мы можем помочь, — это организовать временный подвоз воды. С 6 февраля у нас есть заявка от Минобороны на подвоз воды до 11 февраля включительно. Очень надеемся, что до этого срока утечка будет устранена».

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026