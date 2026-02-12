«Псковские тепловые сети»: Мошенники не дремлют, будьте бдительны

Срок поверки прибора определяется с даты его первичной или повторной проверки, если прибор уже был запущен в эксплуатацию. Обычно эту дату можно найти в документах на счетчик или проверить через государственную информационную систему «Аршин». Об этом напоминают жителям «Псковские тепловые сети» в своей группе сети «ВКонтакте».

Также актуальную информацию можно найти в квитанциях или на официальных сайтах предприятия.

Если срок поверки истек или скоро истечет, счетчик считается неисправным, и его показания не учитываются при расчетах за коммунальные услуги. После окончания срока жильцам предлагается провести поверку или заменить прибор. После этого необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию для опломбировки счетчика.

Правила №354 предусматривают, что после окончания срока поверки плата за коммунальные услуги рассчитывается по среднемесячному потреблению за не более трех расчетных периодов подряд. В дальнейшем начисление осуществляется по нормативам с использованием повышающего коэффициента, который может значительно меняться. Поэтому своевременное прохождение поверки помогает избежать неправильных начислений, предупреждают на предприятии.

При этом отмечается рост случаев, когда жителям навязывают поверку приборов, которая им не требуется. «Псковские тепловые сети» рекомендуют гражданам актуализировать информацию о своих счетчиках и проверять документы перед проведением поверки, чтобы не столкнуться с мошенническими действиями.