 
ЖКХ

Петр Алексеенко: Нужно поставить задачу ПсковГУ по подготовке кадров для ЖКХ

0

Поставить задачу по подготовке квалифицированных кадров для сферы ЖКХ в Псковской области необходимо Псковскому государственному университету. Такое мнение по итогам «парламентского часа» на тему теплоснабжения высказал депутат Псковского областного Собрания от КПРФ Петр Алексеенко, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«Вчера у Михаила Мишустина (председателя правительства РФ - ред.) спросили о том, нужно ли вернуть ЖКХ в государственную собственность. Плата за услуги ЖКХ не должна превышать 10% от дохода семьи. Нужно проверить, куда уходят триллионы рублей. Мишустин согласился, что это самый сложный вопрос. Он подтвердил, что проблемы копятся десятилетиями. Сейчас требуется комплексная и полная модернизация. 228 млрд рублей направлено на эти цели. Отрадно, что Мишустин пообещал рассмотреть предложения КПРФ при участии ведомств. Хочется добавить, что согласен с Алексеем Севастьяновым (депутатом областного Собрания от «Единой России» - ред.), что у нас должна быть подготовка кадров, надо поставить университету задачу, чтобы кадры поступали в муниципалитеты, ну и требуется зарплата нормальная, иначе мы будем вкладывать деньги, но вопросы останутся», - высказал свое мнение Петр Алексеенко.

Он подчеркнул, что дальнейшее повышение тарифов поставит миллионы россиян в затруднительное положение.

Смотрите также

Выше ростом — новые тарифы на услуги ЖКХ. ИНФОГРАФИКА

0

«Значительная часть коммунального хозяйства за бесценок отдана в частные руки. Этот рост пытались оправдать тем, что граждане не платят 100% от реальной стоимости услуг. При этом тарифы в разы превысили значение инфляции. Стоимость ЖКХ повысится дважды в этом году. Такой рост ставит миллионы наших граждан в затруднительное положение и тормозит развитие нашей страны», - заключил Петр Алексеенко. 

Ранее сообщалось, что в стадии банкротства находятся 19 муниципальных предприятий из 35 ресурсоснабжающих организаций Псковской области. 

Прокомментировать
Сюжет

Проблемы с отоплением в морозный январь 2026 года

Чтобы навести порядок в сфере ЖКХ в Псковской области, потребуется около 40 млрд рублей

Игорь Шатурный: Проблемы ЖКХ копятся десятилетиями

Андрей Михайлов: Почему не сделать единый тариф на закупку щепы, дров?
Другие материалы сюжета

Пресс-портреты

Севастьянов Алексей Анатольевич

Севастьянов Алексей Анатольевич

Депутат Псковского областного Собрания.

Алексеенко Петр Васильевич

Алексеенко Петр Васильевич

Депутат Псковского областного Собрания

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026