Петр Алексеенко: Нужно поставить задачу ПсковГУ по подготовке кадров для ЖКХ

Поставить задачу по подготовке квалифицированных кадров для сферы ЖКХ в Псковской области необходимо Псковскому государственному университету. Такое мнение по итогам «парламентского часа» на тему теплоснабжения высказал депутат Псковского областного Собрания от КПРФ Петр Алексеенко, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Вчера у Михаила Мишустина (председателя правительства РФ - ред.) спросили о том, нужно ли вернуть ЖКХ в государственную собственность. Плата за услуги ЖКХ не должна превышать 10% от дохода семьи. Нужно проверить, куда уходят триллионы рублей. Мишустин согласился, что это самый сложный вопрос. Он подтвердил, что проблемы копятся десятилетиями. Сейчас требуется комплексная и полная модернизация. 228 млрд рублей направлено на эти цели. Отрадно, что Мишустин пообещал рассмотреть предложения КПРФ при участии ведомств. Хочется добавить, что согласен с Алексеем Севастьяновым (депутатом областного Собрания от «Единой России» - ред.), что у нас должна быть подготовка кадров, надо поставить университету задачу, чтобы кадры поступали в муниципалитеты, ну и требуется зарплата нормальная, иначе мы будем вкладывать деньги, но вопросы останутся», - высказал свое мнение Петр Алексеенко.

Он подчеркнул, что дальнейшее повышение тарифов поставит миллионы россиян в затруднительное положение.