Петр Алексеенко: Нужно поставить задачу ПсковГУ по подготовке кадров для ЖКХ

Поставить задачу по подготовке квалифицированных кадров для сферы ЖКХ в Псковской области необходимо Псковскому государственному университету. Такое мнение по итогам «парламентского часа» на тему теплоснабжения высказал депутат Псковского областного Собрания от КПРФ Петр Алексеенко, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Вчера у Михаила Мишустина (председателя правительства РФ - ред.) спросили о том, нужно ли вернуть ЖКХ в государственную собственность. Плата за услуги ЖКХ не должна превышать 10% от дохода семьи. Нужно проверить, куда уходят триллионы рублей. Мишустин согласился, что это самый сложный вопрос. Он подтвердил, что проблемы копятся десятилетиями. Сейчас требуется комплексная и полная модернизация. 228 млрд рублей направлено на эти цели. Отрадно, что Мишустин пообещал рассмотреть предложения КПРФ при участии ведомств. Хочется добавить, что согласен с Алексеем Севастьяновым (депутатом областного Собрания от «Единой России» - ред.), что у нас должна быть подготовка кадров, надо поставить университету задачу, чтобы кадры поступали в муниципалитеты, ну и требуется зарплата нормальная, иначе мы будем вкладывать деньги, но вопросы останутся», - высказал свое мнение Петр Алексеенко.
Он подчеркнул, что дальнейшее повышение тарифов поставит миллионы россиян в затруднительное положение.
«Значительная часть коммунального хозяйства за бесценок отдана в частные руки. Этот рост пытались оправдать тем, что граждане не платят 100% от реальной стоимости услуг. При этом тарифы в разы превысили значение инфляции. Стоимость ЖКХ повысится дважды в этом году. Такой рост ставит миллионы наших граждан в затруднительное положение и тормозит развитие нашей страны», - заключил Петр Алексеенко.
Ранее сообщалось, что в стадии банкротства находятся 19 муниципальных предприятий из 35 ресурсоснабжающих организаций Псковской области.