 
ЖКХ

Губернатор рассказал о мерах по стабилизации теплоснабжения в Заплюсье, Смуравьёво‑2 и Ямм

1

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram‑канале сообщил об итогах рабочего совещания по состоянию систем теплоснабжения в Заплюсье, Смуравьёво‑2 и селе Ямм. На встрече с докладами выступили руководители профильных министерств и главы муниципалитетов.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram-канал

Так, в Заплюсье уже вторую неделю тепло обеспечивается за счёт мобильных установок. Это позволяет провести плановый ремонт основной котельной и разобраться в причинах отсутствия синхронизации различных элементов системы. Губернатор подчеркнул, что надёжность теплоснабжения во многом зависит от качества эксплуатации автоматики и содержания оборудования.

В Гдовском округе также выявлены отдельные недочёты. В Смуравьёво‑2 система отопления сейчас работает в штатном режиме. В Яммской школе проведены работы по прочистке фильтра и развоздушиванию системы. В местном детском садике требуется промывка системы отопления, однако выполнить её пока невозможно из‑за риска разморозки. Чтобы обеспечить комфортные условия для детей, их временно перевели в другое помещение.

Михаил Ведерников обратил особое внимание на то, что все эти технические работы следовало качественно выполнить ещё в период подготовки к отопительному сезону и повторно проверить при подключении тепла — чтобы в морозы не подвергать риску целые населённые пункты.

«Ситуацию стабилизировали, но продолжаем держать на контроле», — резюмировал губернатор.

Смотрите также

Заплюсье плюс

0

Напомним, что для стабилизации ситуации с отоплением в Заплюсье ранее были доставлены две блочно-модульные котельные установки.

Также возбуждено уголовное дело о халатности после массовых прорывов в системе теплоснабжения поселка городского типа Заплюсье. 

Виновные, допустившие нарушения при обеспечении теплоснабжением жителей плюсского поселка, привлечены к административной ответственности.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026