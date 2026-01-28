Губернатор рассказал о мерах по стабилизации теплоснабжения в Заплюсье, Смуравьёво‑2 и Ямм

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram‑канале сообщил об итогах рабочего совещания по состоянию систем теплоснабжения в Заплюсье, Смуравьёво‑2 и селе Ямм. На встрече с докладами выступили руководители профильных министерств и главы муниципалитетов.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram-канал

Так, в Заплюсье уже вторую неделю тепло обеспечивается за счёт мобильных установок. Это позволяет провести плановый ремонт основной котельной и разобраться в причинах отсутствия синхронизации различных элементов системы. Губернатор подчеркнул, что надёжность теплоснабжения во многом зависит от качества эксплуатации автоматики и содержания оборудования.

В Гдовском округе также выявлены отдельные недочёты. В Смуравьёво‑2 система отопления сейчас работает в штатном режиме. В Яммской школе проведены работы по прочистке фильтра и развоздушиванию системы. В местном детском садике требуется промывка системы отопления, однако выполнить её пока невозможно из‑за риска разморозки. Чтобы обеспечить комфортные условия для детей, их временно перевели в другое помещение.

Михаил Ведерников обратил особое внимание на то, что все эти технические работы следовало качественно выполнить ещё в период подготовки к отопительному сезону и повторно проверить при подключении тепла — чтобы в морозы не подвергать риску целые населённые пункты.

«Ситуацию стабилизировали, но продолжаем держать на контроле», — резюмировал губернатор.

Напомним, что для стабилизации ситуации с отоплением в Заплюсье ранее были доставлены две блочно-модульные котельные установки.

Также возбуждено уголовное дело о халатности после массовых прорывов в системе теплоснабжения поселка городского типа Заплюсье.

Виновные, допустившие нарушения при обеспечении теплоснабжением жителей плюсского поселка, привлечены к административной ответственности.