«Горводоканал» устранил засор канализационной сети на улице Труда в Пскове

Работы по удалению не растворяемого мусора из дворовой канализационной сети многоквартирного дома на улице Труда в Пскове завершились сегодня, 12 марта. Об этом сообщили в Telegram-канале «Горводоканал Пскова».

Фото здесь и далее: «Горводоканал Пскова»/ Telegram-канал

Работы проводила ремонтная бригада предприятия в составе семи человек с использованием двух единиц техники.

«При этом даже не вооруженным глазом видно его огромное количество — порядка 2 кубометров! Нетканые влажные салфетки по-прежнему остаются одной из главных бед для оборудования канализации: в воде они не растворяются и не рвутся», - отметили в «Горводоканале».

Помимо этого, жителей многоквартирных жилых домов призывают собирать любой мусор, даже мелкий, в ведро или отдельный мешок. При соблюдении этого правила вероятность засоров значительно уменьшится, а срок службы сетей и оборудования увеличится.



Напомним, что за 2025 год его количество в составе сточных вод составило почти 700 кубометров.