Игорь Шатурный: Проблемы ЖКХ копятся десятилетиями

Проблемы ЖКХ копятся десятилетиями, заявил вице-губернатор Игорь Шатурный, отвечающий в правительстве за сферы ЖКХ и строительства, на 52-й сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Комментируя ситуацию по поводу коллапса в сфере жилищно-коммунального хозяйства, вице-губернатор обратился к депутатам:

«У нас более 400 котельных работает на территории Псковской области. Да, по одной котельной произошли определенные проблемы (в плюсском поселке Заплюсье - ред.), но у каждой проблемы есть своя фамилия. Эти вопросы находятся на особом контроле правительства и лично у губернатора. И совместно решается. И проблемы ЖКХ копились и копятся десятилетиями».