Игорь Шатурный: Проблемы ЖКХ копятся десятилетиями

Проблемы ЖКХ копятся десятилетиями, заявил вице-губернатор Игорь Шатурный, отвечающий в правительстве за сферы ЖКХ и строительства, на 52-й сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Комментируя ситуацию по поводу коллапса в сфере жилищно-коммунального хозяйства, вице-губернатор обратился к депутатам: 

«У нас более 400 котельных работает на территории Псковской области. Да, по одной котельной произошли определенные проблемы (в плюсском поселке Заплюсье - ред.), но у каждой проблемы есть своя фамилия. Эти вопросы находятся на особом контроле правительства и лично у губернатора. И совместно решается. И проблемы ЖКХ копились и копятся десятилетиями». 

Проблемы с отоплением в морозный январь 2026 года

Чтобы навести порядок в сфере ЖКХ в Псковской области, потребуется около 40 млрд рублей

Игорь Шатурный: Проблемы ЖКХ копятся десятилетиями

Андрей Михайлов: Почему не сделать единый тариф на закупку щепы, дров?
