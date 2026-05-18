В Госдуме назвали ограничения по срокам отключения горячей воды

Коммунальные службы не имеют права без оснований увеличивать сроки планового отключения горячей воды. Превышение нормы в 14 суток допускается только при наличии объективных причин и по согласованию с местными властями, рассказал член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский («Единая Россия»).

«В Москве плановые отключения, как правило, укладываются в 10 дней по конкретному адресу. По стране базовым ориентиром считается срок до двух недель: именно 14 дней указаны в правилах технической эксплуатации жилищного фонда как рекомендуемый срок ремонта с прекращением горячего водоснабжения. Срок может быть больше, но это не должно происходить произвольно», - сказал Якубовский.

Он пояснил, что продление сроков возможно только по объективным причинам. «Если ресурсоснабжающей организации требуется больше времени на ремонт или испытания, такая продолжительность должна быть обоснована и согласована с органами местного самоуправления», - отметил депутат.

При этом жителей обязательно должны заранее предупреждать, почему сроки увеличиваются, какие работы ведутся и когда горячая вода будет возвращена, добавил Якубовский.

Плановые профилактические отключения горячей воды связаны с проверкой центральной системы теплоснабжения, пишет ТАСС. Специалисты проводят гидравлические испытания тепловых сетей, диагностику магистральных труб. В Москве отключения длятся 10 дней, начинаются уже в мае и завершаются в августе. До 2011 года срок отключения составлял 14 дней, а еще раньше - 21 день. В других регионах такие отключения длятся до двух недель. Превышение сроков в 14 дней дает право на перерасчет платы за коммуналку.