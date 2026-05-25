Парадоксы управления: как 20 000 рублей долга превращаются в 30 000, а псковичи платят за суды вместо ремонта

Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» привлекает внимание к проблеме взыскания задолженности с управляющих компаний (УК) за услуги водоснабжения и водоотведения. При этом, речь идет не о каких-то баснословных суммах, наоборот — в общем объеме дебиторской задолженности псковского предприятия они незначительны. Но тем более странными кажутся эти из месяца в месяц перетекающие несколько десятков тысяч рублей долга той или иной УК.
Существуют и прочие судебные издержки, связанные с расходами на сбор документов, экспертизу, почтовые отправления и так далее. Но самое главное — это время, потраченное как сотрудниками юридической службы «Горводоканала» так и представителями УК на подготовку необходимых сопроводительных документов и участие в судебных заседаниях.
В судебной практике «Горводоканала» есть и другие случаи, с гораздо большей задолженностью, в сотни тысяч и даже миллионы рублей. В среднем размер госпошлины в общем долге может показаться не таким большим — 7%. Но любая задолженность — это те средства, которых предприятие лишается при выполнении своей стратегической функции, состоящей в бесперебойном и надежном водоснабжении и водоотведении города.
На предприятии отметили, что «Горводоканал» Пскова предпринимает все возможные шаги для досудебного взыскания задолженности и обращается в суд только по истечении трех месяцев неуплаты. Однако, добиться по праву принадлежащих предприятию средств за реально оказанные услуги таким образом удается далеко не всегда.
Так, за последние 1,5 года, в результате судебного взыскания задолженности перед предприятием, УК города Пскова только в качестве госпошлины (не считая прочих судебных издержек) заплатили более 886 тысяч рублей.
Однако выход из ситуации есть. Собственник жилья имеет полное право знакомиться с отчетами УК о расходовании средств, в том числе по статьям «судебные издержки» и «госпошлина», а также требовать у представителей УК объяснений, если расходы кажутся необоснованными.