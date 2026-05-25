Парадоксы управления: как 20 000 рублей долга превращаются в 30 000, а псковичи платят за суды вместо ремонта

Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» привлекает внимание к проблеме взыскания задолженности с управляющих компаний (УК) за услуги водоснабжения и водоотведения. При этом, речь идет не о каких-то баснословных суммах, наоборот — в общем объеме дебиторской задолженности псковского предприятия они незначительны. Но тем более странными кажутся эти из месяца в месяц перетекающие несколько десятков тысяч рублей долга той или иной УК.

«Почему странными? Дело в простой арифметике. Что бы вы сказали о вашей собственной эффективности управления финансами, если бы ваш долг перед банком, скажем в 20 000 рублей, за 2-3 месяца вырос до 30 000!? А ведь именно такую разницу — 10 000 рублей — составляет, подчеркнем это особо, минимальная госпошлина при судебном взыскании долга по одному делу», — подчеркнули в «Горводоканале».

Существуют и прочие судебные издержки, связанные с расходами на сбор документов, экспертизу, почтовые отправления и так далее. Но самое главное — это время, потраченное как сотрудниками юридической службы «Горводоканала» так и представителями УК на подготовку необходимых сопроводительных документов и участие в судебных заседаниях.

«Только представьте: одну такую задолженность, в те самые 20 000 рублей, ежемесячно вынуждены обслуживать по несколько человек с каждой стороны», — отмечают на предприятии.

В судебной практике «Горводоканала» есть и другие случаи, с гораздо большей задолженностью, в сотни тысяч и даже миллионы рублей. В среднем размер госпошлины в общем долге может показаться не таким большим — 7%. Но любая задолженность — это те средства, которых предприятие лишается при выполнении своей стратегической функции, состоящей в бесперебойном и надежном водоснабжении и водоотведении города.

На предприятии отметили, что «Горводоканал» Пскова предпринимает все возможные шаги для досудебного взыскания задолженности и обращается в суд только по истечении трех месяцев неуплаты. Однако, добиться по праву принадлежащих предприятию средств за реально оказанные услуги таким образом удается далеко не всегда.

«А теперь давайте подумаем, кто на самом деле оплачивает судебные издержки УК? Ведь рано или поздно платить по решению суда УК придется. Правильно, бремя судебных издержек ложится на собственников жилья, то есть на нас с вами!» — пояснил «Горводоканал».

Так, за последние 1,5 года, в результате судебного взыскания задолженности перед предприятием, УК города Пскова только в качестве госпошлины (не считая прочих судебных издержек) заплатили более 886 тысяч рублей.

«А ведь эти средства могли быть направлены на улучшение качества услуг, содержание наших придомовых территорий, обслуживание и ремонт подъездов и кровель нашего жилого фонда!» — подчеркнули на предприятии.

Однако выход из ситуации есть. Собственник жилья имеет полное право знакомиться с отчетами УК о расходовании средств, в том числе по статьям «судебные издержки» и «госпошлина», а также требовать у представителей УК объяснений, если расходы кажутся необоснованными.