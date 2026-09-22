Систему электроснабжения обновили в нескольких домах в Великих Луках

Работы по обновлению систему электроснабжения прошли на улице Сибирцева в домах 28, 33, 35 и на Нелидовском проезде, дом 18 в городе Великие Луки. Как сообщили в Фонде капитального ремонта Псковской области, работы выполнила подрядная организация ООО «Строй‑Гарант».

Фотографии: Фонд капитального ремонта Псковской области

Подрядная организация провела работы по обновлению системы электроснабжения в некоторых домах Великих Лук по договору от 10 апреля 2026 года №18/КР

В ходе обновления системы электроснабжения специалисты убрали устаревшую электропроводку, установили новое вводно‑распределительное устройство и электрические щиты, проложили современную кабельную сеть, оборудовали места общего пользования новыми светильниками, смонтировали систему аварийного освещения, выполнили работы по заземлению, а также провели проверку и настройку всей системы.