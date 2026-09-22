Как зарегистрировать приборы учета холодной и горячей воды, рассказали псковичам

После установки новых счетчиков воды у вас есть месяц на ввод приборов в эксплуатацию. Если вы пропустите срок, придется платить сначала по среднему потреблению за последние полгода, а еще спустя три месяца — по региональному нормативу, но с повышающим коэффициентом. Как подать заявку на регистрацию водомеров, рассказал Telegram-канал «Объясняем.рф».





Вам понадобятся: ваш паспорт, техпаспорта водомеров с номерами, датами выпуска и межповерочными интервалами, акт о выполненных монтажных работах с вашей подписью, а также договор с организацией, которая устанавливала прибор.

В заявке необходимо указать паспортные данные и номер телефона, место установки, дату и время ввода прибора в эксплуатацию, тип и номер счетчика, сведения о монтажной организации и начальные показания водомера и дату следующей поверки.

Заявку и все документы следует принести в управляющую компанию или ТСЖ. Если в вашем доме их нет, обратитесь в МФЦ либо в единый информационно-расчётный центр (ЕИРЦ). Можно подать напрямую в ресурсоснабжающую организацию, например «Горводоканал».

В течение трех рабочих дней с вами должны связаться и согласовать дату и время проверки. Специалист приедет и проконтролирует, как установлен счетчик, нет ли протечек, совпадает ли заводской номер на корпусе с тем, что указан в паспорте прибора. Если все в порядке — опломбирует и оформит акт ввода в эксплуатацию в двух экземплярах. Один из них останется у вас. Процедура регистрации бесплатная.

Важно: если исполнитель не явился вовремя или перенес работы более чем на 15 рабочих дней, счетчик считается зарегистрированным с даты подачи заявки.