«Псковские тепловые сети» благоустраивают территории после прочистки и замены труб

«Псковские тепловые сети» рассказали о благоустройстве объектов на улицах Кузнецкой, Свердлова, Коммунальной и Рижском проспекте после проведения работ по обновлению и прочистке сетей теплоснабжения.

Фото: «Псковские тепловые сети»

«Асфальтное покрытие на улице Кузнецкая еще не восстановлено, но автомобилисты могут легко и уверенно проезжать по месту, где только неделю назад все было раскопано. Это становится возможным благодаря укладке дорожных плит. Именно таким образом организовывается временное благоустройство нагруженных артерий города. Если все сделать правильно, как у наших коллег, то никакого дискомфорта автомобилисты не почувствуют. Но это не значит, что мы не озаботились асфальтированием. К сожалению, прямо сейчас мы затрудняемся ответить, когда дорожные плиты будут заменены на асфальт. Но мы над этим работаем», - рассказали в организации.

На улице Свердлова ликвидировали сразу несколько утечек, когда проводилась остановка котельной СВПУ. Однако, из двух мест проведения раскопок полностью благоустроить удалось только одно.

«Это еще один пример, когда подрядная организация не успевает благоустраивать то, что мы успеваем раскапывать. Но это не беда, все будет сделано в лучшем виде. Просто нужно дать подрядчикам чуть больше времени», - отметили на предприятии «Псковские тепловые сети».

На улице Коммунальной восстановили зеленую зону, а также сделали асфальтирование тепловой камеры.

На Рижском проспекте от дома №31 до дома №41 под благоустройство попала огромная площадь асфальтного покрытия.