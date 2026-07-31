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«Едем мир спасать»: сварщик ПТС – о переработках, ночных вызовах и работе на семи объектах

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Об изнанке летней ремонтной кампании муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» рассказал сварщик ремонтной службы Кирилл Мариничев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Фото: ПТС

Специалист объяснил, что сварщики на предприятии заранее планируют работу еще до официального старта межсезонья. Часть специалистов заранее закрепляется за конкретными бригадами, другие работают автономно, помогая в разведке участков.

«Даже еще до начала межсезонья некоторое количество сварщиков может работать уже на объектах или с другими бригадами. Кто-то находится на объектах, помогает разведать участок», – пояснил Кирилл Мариничев.

На вопрос о том, как удается перестраиваться с одного объекта на другой, сварщик ответил с оптимизмом: «Можно сказать, что с улыбкой. Как у нас некоторые выражаются – едем мир спасать».

Главная сложность и особенность профессии, по словам Кирилла Мариничева, заключается в отсутствии одинаковых проблем. По его словам, на городских теплотрассах не может быть двух одинаковых стыков.

«Каждый стык всегда индивидуален, всегда уникален. Всегда разные диаметры труб. И мы должны всегда быть готовы ко всему, ведь это наша работа», – подчеркнул мастер.

Говоря о нагрузках, он отметил, что переработки для сварщиков – привычная норма.

«В прошлый месяц сверхурочной переработки было более 30 часов, за этот месяц – в пределах этого же значения. В принципе, у нас это нормальная практика на предприятии. Все к этому готовы», – признался сотрудник.

Помимо дневной вахты, существуют и дежурства. Аварийная служба работает в режиме 24/7, и сварщик должен быть готов выехать на объект в любую погоду и в любое время суток, если возникает необходимость.

Кирилл Мариничев уточнил, что за текущий сезон успел поработать на семи объектах. На вопрос о том, выбивается ли нынешнее межсезонье из общего графика, он ответил, что планы всегда разнятся, но уровень загрузки остается высоким.

«Работы у нас хватает всегда и на все. Поэтому загруженность здесь мало имеет значения», – резюмировал сварщик.
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