В диспетчерской ПТС рассказали о финале опрессовок, летних жалобах и логистике ремонтного «муравейника»

По всему городу на разных участках проходят самые разнообразные виды работ, а координацию всего этого ремонтного «муравейника» осуществляет аварийно-диспетчерская служба «Псковских тепловых сетей». Ее руководитель Андрей Мелех в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказал, как же это происходит.
Фото: ПТС
По словам Андрея Мелеха, на сегодняшний день координация между производственным подразделением предприятия отлажена настолько, что сложностей практически не возникает.
Он подчеркнул, что нынешнее межсезонье по уровню напряжения не отличается от предыдущих: «Межсезонье всегда крайне важно для нас, потому что чем лучше мы подготовимся сейчас, чем больше работ мы сделаем, тем спокойнее для нас проходит зима».
Говоря о текущем этапе работ, Андрей Мелех сообщил, что предприятие выходит на финишную прямую. Почти все теплоисточники прошли плановые остановки, а большая часть ремонтов выполнена. Остались в основном работы по благоустройству. Еще одним испытанием станет опрессовка сетей районной котельной на Дальнем Завеличье.
Что касается обращений граждан, то сейчас их количество, по оценке Андрея Мелеха, невелико. Все они носят «летний» характер: жители спрашивают, когда закопают разрытия, восстановят асфальт или включат горячую воду после остановки котельной.