В диспетчерской ПТС рассказали о финале опрессовок, летних жалобах и логистике ремонтного «муравейника»

По всему городу на разных участках проходят самые разнообразные виды работ, а координацию всего этого ремонтного «муравейника» осуществляет аварийно-диспетчерская служба «Псковских тепловых сетей». Ее руководитель Андрей Мелех в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказал, как же это происходит.

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По словам Андрея Мелеха, на сегодняшний день координация между производственным подразделением предприятия отлажена настолько, что сложностей практически не возникает.

«Все люди на местах знают, что делают, знают, кто за что отвечает, к кому и когда нужно обращаться. Сложности возникают только при решении каких-то непредвиденных обстоятельств – логистика, что, когда и кем делать в первую очередь», – пояснил руководитель диспетчерской службы.

Он подчеркнул, что нынешнее межсезонье по уровню напряжения не отличается от предыдущих: «Межсезонье всегда крайне важно для нас, потому что чем лучше мы подготовимся сейчас, чем больше работ мы сделаем, тем спокойнее для нас проходит зима».

Говоря о текущем этапе работ, Андрей Мелех сообщил, что предприятие выходит на финишную прямую. Почти все теплоисточники прошли плановые остановки, а большая часть ремонтов выполнена. Остались в основном работы по благоустройству. Еще одним испытанием станет опрессовка сетей районной котельной на Дальнем Завеличье.

«По проведенным прессовкам у нас осталась, в принципе, одна. Это сети районной котельной Дальней Завеличья. Сети действительно крупные. По нагрузке по горячей воде они, в принципе, самые крупные, даже чуть-чуть, наверное, побольше, чем СВПУ. Диаметры серьезные. Конечно, работы после прессовки будет много», – предупредил специалист.

Что касается обращений граждан, то сейчас их количество, по оценке Андрея Мелеха, невелико. Все они носят «летний» характер: жители спрашивают, когда закопают разрытия, восстановят асфальт или включат горячую воду после остановки котельной.