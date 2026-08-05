Автоплатежи не пройдут: псковичам до 27 августа меняют реквизиты в квитанциях за тепло

Абоненты «Псковских тепловых сетей» должны актуализировать реквизиты для автоплатежей до 27 августа, поскольку предприятие изменило БИК и корреспондентские счета из-за реорганизации ПАО «Сбербанк». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на предприятии.
Изображение создано нейросетью
В «Псковских тепловых сетях» пояснили, что ПАО «Сбербанк» преобразовало псковское отделение в мурманское, поэтому предприятие изменило банковские реквизиты для абонентов 4 августа. Переходный период установили до 27 августа. Предприятие перенесет на новые счета все платежи, которые абоненты выполнят до этой даты. После 27 августа операции по старым реквизитам не пройдут.
В ПТС также напомнили, что все остальные сервисы передачи показаний приборов учета продолжают работать в штатном режиме.
Абоненты могут передать показания:
- по телефону: +7-921-210-88-99 (автоматический прием);
- по электронной почте: orn1@pts.pskov.ru;
- по телефону оператора: 8-8112-20-17-66;
- при оплате квитанции;
- через личный кабинет на сайте предприятия;
- через мобильное приложение «ЖКХ: Личный кабинет» в Google Play и App Store;
- через SMS-сервис.
Для передачи показаний через SMS абонент отправляет сообщение на номер: +7 981-130-02-59. Сообщение должно быть в следующем формате:
- номер лицевого счета;
- пробел;
- показания прибора учета на начало периода;
- нецифровой символ;
- текущие показания.
Пример: 1550000000 1/2 10/12.
«Псковские тепловые сети» также указали на наличие официальной группы и чат-бота предприятия в мессенджере МАХ.