Автоплатежи не пройдут: псковичам до 27 августа меняют реквизиты в квитанциях за тепло

Абоненты «Псковских тепловых сетей» должны актуализировать реквизиты для автоплатежей до 27 августа, поскольку предприятие изменило БИК и корреспондентские счета из-за реорганизации ПАО «Сбербанк». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на предприятии.

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В «Псковских тепловых сетях» пояснили, что ПАО «Сбербанк» преобразовало псковское отделение в мурманское, поэтому предприятие изменило банковские реквизиты для абонентов 4 августа. Переходный период установили до 27 августа. Предприятие перенесет на новые счета все платежи, которые абоненты выполнят до этой даты. После 27 августа операции по старым реквизитам не пройдут.

«Всем, кто подключил услугу «автоплатеж», рекомендуем перепроверить реквизиты и актуализировать их, — отметили в «Псковских тепловых сетях». — Это не действия аферистов, которые хотят лишить вас средств, и не инициатива нашего предприятия что-то изменить. Для наших специалистов это тоже не самое приятное мероприятие, ведь теперь мы вносим изменения во все договоры и платежные документы».

В ПТС также напомнили, что все остальные сервисы передачи показаний приборов учета продолжают работать в штатном режиме.

Абоненты могут передать показания:

по телефону: +7-921-210-88-99 (автоматический прием);

по электронной почте: orn1@pts.pskov.ru;

по телефону оператора: 8-8112-20-17-66;

при оплате квитанции;

через личный кабинет на сайте предприятия;

через мобильное приложение «ЖКХ: Личный кабинет» в Google Play и App Store;

через SMS-сервис.

Для передачи показаний через SMS абонент отправляет сообщение на номер: +7 981-130-02-59. Сообщение должно быть в следующем формате:

номер лицевого счета;

пробел;

показания прибора учета на начало периода;

нецифровой символ;

текущие показания.

Пример: 1550000000 1/2 10/12.

«Псковские тепловые сети» также указали на наличие официальной группы и чат-бота предприятия в мессенджере МАХ.