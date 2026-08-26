В Стругокрасненском округе обесточены 22 населённых пункта

В Стругокрасненском муниципальном округе без света остаются 22 населённых пункта. Для восстановления подачи электроэнергии задействованы 10 бригад. Об этом сообщил глава округа Александр Волков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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«Работы идут в круглосуточном режиме — вопрос держим на строгом контроле», - пишет глава округа.

По его словам, основная сложность — большое количество повреждённых опор: это существенно затрудняет оперативное восстановление электроснабжения. Специалисты делают всё возможное, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома.