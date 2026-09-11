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Псковичей призвали не трамбовать мусор и закрывать крышки контейнеров для ТКО

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Для жителей Псковской области региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экогрупп» собрал несколько простых правил, которые помогут избежать проблем с вывозом мусора.

Изображение: ООО «Экогрупп»

В компании призвали пользоваться баками по назначению. Если стоят контейнеры для раздельного сбора — не нужно выбрасывать в них пищевые и другие непредназначенные отходы. Также важно закрывать крышки контейнеров. Это защищает от разлетания мусора, запаха и животных. Помимо этого, необходимо оставлять свободный подъезд к площадке. Технике нужно место, чтобы забрать отходы.

Категорически нельзя выбрасывать строительный мусор в общие контейнеры. Кирпич, бетон, штукатурка — это не ТКО. Еще в общий бак нельзя выбрасывать опасные отходы. Батарейки, градусники, ртутные лампы требуют специальной утилизации. 

Не рекомендуется трамбовать мусор в контейнере. Утрамбованные отходы застревают внутри и мешают работе мусоровоза. По возможности не стоит оставлять пакеты с мусором рядом с контейнером. Мешки разлетаются, привлекают животных и засоряют территорию.

«Правила несложные. От их выполнения часто зависит чистота во дворе и стабильная работа всей системы», - заключили в ООО «Экогрупп». 
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