«Дневной дозор»: Как решить проблему несанкционированных свалок?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Как решить проблему несанкционированных свалок?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Экологическая повестка Псковской области оказалась в центре внимания на высшем государственном уровне. В ходе рабочей встречи с губернатором региона Михаилом Ведерниковым президент России Владимир Путин подробно обсудил ключевые показатели социально-экономического развития субъекта, сделав особый акцент на одной из самых острых тем — проблеме несанкционированных свалок и обращении с отходами.

​Вопрос ликвидации стихийных мусорных навалов требует не просто точечного реагирования, а комплексного и системного подхода. Для Псковской области с ее уникальной природой, заповедными зонами и развивающимся туризмом рекультивация старых полигонов и пресечение незаконного сброса ТКО имеют первостепенное значение.

​Глава региона доложил президенту о текущей работе по решению этой проблемы.

Насколько остро стоит эта проблема и какие конкретные шаги предпринимают областные власти для ее решения, будем разбираться в программе «Дневной дозор».

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем докладе президенту обозначил, как планируется решать проблему несанкционированных свалок в регионе.

«Да, мы знаем эту проблему. В основном (свалки появляются - ред.) в летний период. Это связано с тем, что в летний период количество людей, одновременно находящихся на территории области, в том числе я имею в виду дачников, увеличивается в три раза. Зиму ещё как-то держимся, а летом эта проблема возникает. Мы что в этой части сделали? Например, в городе Пскове наши местные ребята подготовили программное обеспечение, называется "Стоп Свалка". Это система, которая фиксирует номера и сканирует лица. Работаем, в том числе, через систему "Безопасный город". В Пскове увидели хороший результат, поэтому будем этот опыт транслировать на муниципалитеты, где такая проблема есть».

Несанкционированные свалки являются насущной проблемой, но в регионе идет работа по их ликвидации, заверил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Псковской области Сергей Екимов. Он рассказал, сколько стихийных свалок было выявлено в прошлом году.

«За 2025 год на территории области было выявлено 601 место несанкционированного размещения отходов на общей площади 17,2 гектара. В том числе 242 несанкционированные свалки на общей площади примерно 15 га и 359 навалов мусора на площади 2,5 га. Большая часть таких мест находится в границах городов. Ликвидировано 478 мест несанкционированного размещения отходов. Это примерно 80%. Работа по ликвидации продолжена и в 2026 году. Для недопущения образования свалок на территории города Пскова реализуется система мониторинга незаконных свалок "Стоп Свалка". Комплекс в автоматическом режиме фиксирует нарушения на контейнерных площадках. Помогает выявлять незаконное размещение отходов и контролировать работу обслуживающих организаций. Система с помощью видеокамер считывает номера транспортных средств и координаты совершенного правонарушения. Данный опыт распространяется и на другие муниципалитеты. Принимаемые меры будут способствовать уменьшению количества образований несанкционированных свалок на территории области, а также обеспечит оперативную их ликвидацию».

Глава Пскова Борис Елкин рассказал, насколько остро строит проблема стихийных свалок в городе, и поделился способами, которые помогают в их ликвидации

«Вопрос несанкционированных свалок в городе Пскове актуальный, но не могу сказать, что острый. В основном это касается вопроса как раз вывоза крупногабаритных отходов и класса отходов, которые не подпадают под твердые бытовые, которые не должен вывозить регоператор. Мы говорим о таких отходах, как покрышки, которые мы часто видим на наших пунктах размещения, которые необходимо утилизировать отдельно. К сожалению, некоторые представители бизнеса, особенно это касается частных шиномонтажей, злоупотребляют своим правом. К сожалению, хотя берут за утилизацию деньги, несанкционированно вывозят просто нам на площадки, именно поэтому как раз этот острый вопрос мы неоднократно уже с Михаилом Юрьевичем обсуждали. Собственно, и сейчас этот вопрос был отмечен. Для его решения мы запускаем систему "Стоп Свалка", о которой ранее уже не раз говорили именно в части борьбы с несанкционированными свалками. У нас, понятное дело, не идеальная история, но есть понимание, как довести ее, так скажем, до лучшего состояния. Есть механизмы, которые мы как раз планируем использовать».

Псковский природоохранный межрайонный прокурор Юрий Кравченко сообщил, что обращения, касающиеся несанкционированных свалок, являются одними из самых популярных. Он отметил, что такие свалки характерны для всей территории региона. Также Юрий Кравченко рассказал об ответственности за создание стихийных свалок.

«Ответственность должно нести лицо, которое разместило отходы. Естественно, возникают трудности с установлением этих лиц. Я думаю, все понимают ,что невозможно установить, кто эти отходы разместил, кто их привез. Если все-таки удается установить, кто это сделал, то в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в статье 8.2. Эта статья довольно подробно регламентирует. Отдельно выделяются, скажем так, подвиды ответственности. Например, размещение отходов с использованием автомобиля, отдельно - легкового, грузового, с прицепом. Санкции различные для физических, для юридических лиц. Как правило, штрафы зависят от части этой статьи. Кроме того, наступает ответственность, связанная с обязательством ликвидировать размещенные отходы. Если лицо в добровольном порядке не хочет это делать, то обращаемся в суд с целью понуждения. Трудности имеются, когда лица не установлены. Тогда бремя по ликвидации отходов несет собственник земельного участка, если он имеется, а если нет, то, как правило, это орган местного самоуправления. Принимаем меры реагирования, обязываем ликвидировать несанкционированные свалки. Устанавливать лиц помогают активные, неравнодушные граждане, которые застали момент складирования отходов. Граждане, которые проводят определенную фиксацию, потому что вину нужно доказывать. Желательно использовать какие-то фото- и видеоматериалы. Если транспортные средства используются, то нужны государственные регистрационные знаки. Поэтому в первую очередь граждане помогают. Сейчас еще начали активно использовать на территории города Пскова и наиболее крупных муниципальных образований видеофиксацию. Если говорить о лесном фонде, то зачастую помогают фотоловушки, которые устанавливает министерство природных ресурсов, лесничества».

Проблема не в свалках, а в людях, уверен глава Островского округа, экс-руководитель регионального комитета по ЖКХ и строительству Дмитрий Быстров.

«Кто делает несанкционированные свалки? Люди, к сожалению. А борьба какая? Штрафовать! Проблема существует. Сложность в том, что на уборку этих свалок требуются средства, в том числе бюджетные. Эти средства в бюджете напрямую не закладываются, нам приходятся откуда-то отнимать, чтобы за людей, которые действительно нарушают, сделать эту работу. Хотя они не должны были допускать этих нарушений. Не могу сказать, что в нашем Островском округе эта проблема стоит остро, но вместе с тем она присутствует. Наказываем жителей, которые нарушают. Но, еще раз повторю, что когда в головах у людей будет больше порядка, тогда у нас эта тема будет отпадать. Бороться с этим можно только при помощи штрафов и мероприятий, которые помогут пристыдить человека. Отмечу, что с каждым годом количество стихийных свалок сокращается. Мы вывозим их, и когда проезжаешь мимо территории, где она была, там уже ничего нет. У кого-то рука не поднимается. Если вывезли, чисто, он уже не выкинет. Это эффект разбитых окон. <...> Если будем больше убирать, может быть, тогда и людей совесть загрызет».

Солидарен с позицией Дмитрия Быстрова и псковский эколог Сергей Елизаров. Он объяснил, какой вред для окружающей среды представляют стихийные свалки.

«Большую проблему незаконного складирования отходов - как бытовых, так и промышленных - чаще всего мы наблюдаем в лесных массивах, недалеко от водоемов. Есть так называемые системные свалки, которые всем известны, но по каким-то причинам не ликвидируются. Чаще всего, основная причина - это нехватка денежных средств. В свое время был запущен федеральный проект, который назывался "Генеральная уборка", сейчас он, к сожалению, уже не работает. Я не понаслышке знаю, что практически в каждом муниципальном округе нашей области есть большое количество таких свалок. Я это в первую очередь связываю с низкой экологической культурой граждан. Люди не осознают последствий, когда привозят ночью, например, строительные или бытовые отходы в лес. За выброс батареек или люминесцентных ламп не просто грозят огромные штрафы. Уничтожается почва, отравляется вода. Происходят необратимые последствия. Если это батарейка или лампа, то ртуть и химические вещества проникают в почву и убивают все живое на площадке 2-3 кубических метров».

Проблема несанкционированных свалок видна невооруженным глазом. Довольно странно, приезжая в лес, видеть посреди опушки диван или чей-то старый сломанный шкаф. Понятно, что у людей нет желания платить за ликвидацию этих отходов, но это не освобождает их от ответственности. Мы живем в цивилизованном обществе, где подобное карается законом. Для того, чтобы побороть проблему стихийного размещения мусора, нужно работать с созна