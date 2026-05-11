Если села батарейка: псковичи могут дать вторсырью новую жизнь

Одна из задач нацпроекта «Экологическое благополучие» - создание инфраструктуры для переработки отходов, когда они становятся сырьём для повторного использования. В Псковской области строится экотехнопарк, а работу по популяризации раздельного сбора отходов и формированию правильных экологических привычек у псковичей давно проводят волонтерские организации. Поэтому многие горожане уже не выкидывают использованные батарейки и сломанную электротехнику в помойку, а собирают, чтобы затем сдать на переработку.

О том, куда отнести опасные отходы, какие полезные вещи получаются из переработанных батареек и в каком музее можно увидеть экспонаты из вторсырья, узнала Псковская Лента Новостей.

Сдай батарейку — спаси природу!

Уже несколько лет в Псковской области работает социальный экологический проект по правильной утилизации севших батареек и неремонтопригодных электроприборов «Электросбор-60», который дает вторую жизнь опасным отходам. Как пояснила координатор проекта Елена Трегубова, он вырос из школьной акции по сбору батареек, которая проходила в регионе с 2020 года при поддержке известной американской торговой марки бытовых гальванических элементов. После ухода компании с рынка в 2023 году инициатива трансформировалась в самостоятельный проект по сбору не только батареек, но и электронных отходов, в котором участвуют образовательные учреждения и все неравнодушные жители.

Елена Трегубова пояснила, почему нельзя выбрасывать такие отходы в мусорные контейнеры: «В батарейках присутствуют тяжёлые металлы и химические соединения: ртуть, свинец, кадмий, никель, цинк, литий, графит, щёлочи и кислоты. При разрушении корпуса батарейки на свалке эти вещества могут попадать в почву, грунтовые воды, реки и озёра. Таких отходов у людей образуется много – по статистике на человека приходится 6-7 батареек в год, а это значит, что только в Пскове их может образовываться до 1,1 млн штук ежегодно (примерно 11 тонн). Представьте, если все они будут попадать в окружающую среду?»

В рамках проекта учебным заведениям передаются экобоксы под сбор батареек и электрохлама. В этом году в акции принимает участие 105 учебных заведений. «Мы организуем вывоз собранного из районов, проводим эко-уроки по теме опасных отходов, а также организуем акции для населения в различных районах области. Акция проходит два раза в год – осенью и весной», - отмечает координатор проекта.

Сбор батареек и электрохлама от учебных заведений и населения организуют партнёры:

• Экобаза-60 ул. М.Горького д1 к 52 - заезд от Электрона по ул Киселева

• Экоцентр «Экопрактика»

Вывоз собранного из всех районов области осуществляет партнёр проекта ООО «ЭкопромСервис» ( ЭкоПромСервис) (имеет лицензию по обращению с опасными отходами), после чего отходы передаются на ярославский завод «НЭК» на переработку. «За 11 сезонов акций собрано и передано на глубокую утилизацию 20 500 кг отработанных элементов питания и 6800 кг электрохлама», - рассказала Елена Трегубова.

Собираем и привозим

Экобаза Псков принимает от населения не только опасные для окружающей среды батарейки и электрохлам, но и другие виды отходов. Экологический проект по раздельному сбору вторсырья работает уже несколько лет - в основном, на средства энтузиастов. И каждую среду и субботу ко входу экобазы приезжают автомобили и приходят люди, желающие сдать накопленные пластиковые бутылки и крышки от них, жестяные банки, макулатуру и, конечно, батарейки.

Псковичка Ольга с сынишкой Степаном уже не первый раз поставляет сюда вторсырье. «Очень много отходов, которые можно использовать вторично. Поэтому мы их собираем и привозим», - сообщила женщина. Раздельным сбором мусора семья занимается уже давно. «Когда ребёнок был совсем маленьким, мы покупали ему питание в стеклянных баночках. И когда накопилось много баночек, встал вопрос: ну неужели это всё нужно выбросить на помойку? И мы стали искать, куда бы сдать», - сказала она.

Наедине с огромным количеством коробок и контейнеров псковичей не оставляют. «Я помогаю принимать вторсырье от жителей города Пскова. Показываем, куда что положить. Особенно тем, кто первый раз приходит. Макулатуру разделяем на три вида, пластик — тоже на три фракции. Отдельно - железо, алюминий, полиэтилен», - перечислила волонтер Татьяна содержимое промаркированных пакетов и ящиков.

В некоторых из них крышки от бутылок, рассортированные по цвету — синие, желтые, оранжевые! «Крышечки привозят из детского сад часто и по цветам раскладывают. Волонтёры из ПсковГУ помогают нам разбирать. Потом рассортированная по цветам партия передается на переработку», - пояснила она.

Привозить на Экобазу можно самые разные отходы. Единственное условие — вторсырье должно быть чистым, чтобы не было никакого запаха.

Волонтер также напомнила, что сейчас идет прием батареек и электрохлама. «У нас есть группа в «ВКонтакте». Но хорошо работает и “сарафанное радио“. По средам к нам приходит человек 40, по субботам — 150-200. Стараемся приобщить людей к заботе о природе», - отметила Татьяна.

Музей вторсырья

Еще одно место, куда можно сдать ненужную (но не очень габаритную) бытовую технику и батарейки — это экологический центр «Экопрактика». «Суть проекта в том, что в школах, в детских садах ставятся экобоксы, куда учащиеся приносят электрохлам, сломанные утюги или пылесосы и батарейки. Для батареек есть свои экобоксы, и для крупного хлама - свои. В рамках проекта для школьников и детей из детских садов проводятся обучающие уроки по теме опасных отходов, организуются акции и мероприятия в городе», - пояснил директор АНО «Зелена Тема» Антон Мотин.

В рамках акций и уроков эковолонтеры говорят о том, что не все отходы можно выкидывать в мусорные баки, что часть их считается опасными и их нужно относить в специальные пункты. «Также на мероприятиях проекта мы рассказываем и показываем, какой вред выброшенные батарейки и электронные отходы и во что они могут быть переработаны, если вместо свалки попадут на завод. Обучающий аспект в рамках проекта очень важен, когда детям сразу объясняют, что нельзя просто так выбрасывать, и мы надеемся, что когда они подрастут, то вспомнят, какие отходы необходимо правильно утилизировать», - пояснил Антон Мотин.

Сразу несколько пластиковых тар с батарейками и сломанный электрочайник передала в экоцентр «Экопрактика» советник директора по воспитанию Торошинской средней общеобразовательной школы Алина Фёдорова.

«Мы участвуем в акциях каждый сезон. Собираем пластиковые крышечки, батареечки, электрохлам и другое вторсырье», - сообщила она. По словам педагога, собирают вторсырье все: дети, родители, учителя.

Помимо непосредственно приема макулатуры, пластика и батареек, в экоцентре проходят мастер-классы и даже интерактивные экскурсии. «У нас есть музей вторсырья, где мы рассказываем о технологиях переработки различных отходов. В частности, делаем упор на переработку батареек. Я считаю, что это недооценённое вторсырьё», - пояснила координатор проекта Виктория Посадская.

По ее словам, макулатуру можно переработать в бумагу, пластик используется шире — из него делают, например, спортивную форму или такой материал, как эковойлок, а сырье из переработанных батареек используется в самых разных сферах. «Например, из него изготавливают удобрения для растений, грифели для карандашей. Оксиды цинка используют в металлургии для покрытия металла от коррозии, а также в косметологии и стоматологии. Тетрооксид марганца используется как краска для кирпичей и тротуарной плитки. Мы детям рассказываем, сколько всего можно получить из одной батарейки», - привела примеры Виктория.

По ее словам, добыча металлов в чистом виде - это очень дорого и сложно, а благодаря переработке батареек, их можно получить как дешевое вторсырье. Также измельчаются и перерабатываются блистерные упаковки. «Блистер состоит из пластиковой части и алюминиевой. Сначала такие отходы просто измельчают, а потом магнитным сепаратором отделяют металлическую часть от пластика», - пояснила она.

Еще интереснее история с переработкой тетрапака. «Это многослойная упаковка: там и алюминий, и пластик, и пленки, и картон. Все это хорошо друг от друга отделить не получается. Но можно сделать полиалюминий - смесь алюминия с пластиком. Его перерабатывают так же, как и обычный пластик. Вот, например, ручка, которая когда-то была пакетом молока», - показала Виктория один из экспонатов музея — шариковую ручку.

Есть в музее и предметы из вторсырья, переработанного в Пскове на предприятии «Спецтранском» - тротуарная плитка из полимерпесчаной смеси — пластика, смешанного с песком. И множество изделий: значков и брелков из пластика, которые изготавливаются из пластиковых крышек на специальном оборудовании в экоцентре. Дробилка измельчает сырье в крошку, которую засыпают в плавильную установку. Затем расплавленный пластик можно заливать в формы и получать изделия.

Еще одна инициатива организаторов проекта - научить школьников разбираться в электротехнике и для этого проводить обучающие уроки и мастер-классы. «Важно не только правильно утилизировать электронные отходы, но и стараться предотвратить их образование, а для этого нужно, чтобы дети понимали, что делать, если прибор сломался: сдать на утилизацию или может быть есть смысл починить? Для этого хорошо бы уметь пользоваться мультиметром (тестером), с помощью которого можно, например, «прозвонить» проводку. Данное знание полезно не только в аспекте нашего проекта, а вообще для жизни», - заметил Антон Мотин.

Куда еще можно сдать опасные отходы?

Участники проекта Электросбор-60 также рассказали, куда еще можно сдать опасные отходы. «Батарейки и электронику можно принести на утилизацию в Пскове и вне рамок акции — в сетевые магазины. Леман Про принимает батарейки, электронные отходы, лампы люминесцентные (ртутьсодержащие), светодиодные. М.Видео / Эльдорадо — батарейки и электронику. Важно знать: согласно российскому законодательству, накоплением отходов 1–4 класса опасности (к которым относятся батарейки, ртутные лампы и другие опасные бытовые отходы) от жильцов МКД обязаны заниматься управляющие компании. Так что если вы хотите сдать ртутный градусник или другие опасные отходы — это повод обратиться в свою УК», - рассказала Елена Трегубова.

> <

Также, по словам координатора проекта, помимо батареек к опасным бытовым отходам, которые чаще всего встречаются у людей, относится: крупногабаритные аккумуляторы (автомобильные, от источников бесперебойного питания и др.), ртутные и светодиодные лампы, ртутные медицинские термометры и другие ртутные приборы, вышедшая из эксплуатации бытовая, электронная, компьютерная и оргтехника, отработанные масла, лекарственные препараты с истёкшим сроком годности или ненужные, бытовая химия, лаки и краски с истёкшим сроком годности, автомобильные шины и покрышки. «Именно такой список принимается в пункты приема опасных отходов в Санкт-Петербурге. Мы надеемся, что подобная система когда-нибудь появится и в других регионах страны, в том числе и в Псковской области», - отметила Елена Трегубова.

Лидеры экологических проектов призывают псковичей не выбрасывать батарейки и электронные отходы в мусор, а сдавать их на переработку. Один маленький шаг каждого из нас — большой вклад в здоровье нашей планеты.

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой