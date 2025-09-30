ЖКХ

Борис Елкин: Станция умягчения воды готова, но есть трудности с подрядчиком

Станция умягчения воды в Пскове полностью готова, однако на текущий момент существуют недоговоренности с подрядчиком. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил глава города Борис Елкин.

«По поводу грязной воды: холодная вода у нас в кранах соответствует санитарным нормам, как и горячая. Станция смягчения воды полезная и влияет на надежность тепловых сетей, потому что та вода, которая есть, при нагреве дает осадок. Конечно, станция – это выход», — отметил Борис Елкин.

Однако гость студии добавил, что ситуация с приемкой станции непростая: «Мы уже продолжительное время ходим по судам по приемке. Есть трудности с подрядчиком, к сожалению, серьезные. Мы боремся в рамках судебных обязательств. Сейчас с ними обсуждаем вопросы определенного компромисса».

Глава подчеркнул, что сама станция физически готова, но остаются вопросы по ее приемке: «У нас есть замечания, которые подрядчик не готов исправлять и не согласен с нашими замечаниями. Вопрос стоит о пуско-наладке. Есть определенная принципиальность разных сторон».

Он выразил надежду на скорейшее завершение судебного процесса: «Хотелось бы закончить судопроизводство как можно быстрее, ждем ответы от подрядчика, чтобы мы могли увидеть их заинтересованность в завершении этого вопроса».