В «Экогрупп» объяснили псковичам, почему на контейнерных площадках остаётся мусор

Даже при стопроцентном выполнении обязательств региональным оператором на контейнерных площадках нередко сохраняется захламление. Причина - жители приносят отходы, которые не относятся ни к твёрдым коммунальным (ТКО), ни к крупногабаритным (КГО). Такое мнение высказал генеральный директор открытого акционерного общества «Экогрупп» Денис Кузнецов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

По его словам, обычные ТКО собирает погрузчик с задней загрузкой - он забирает только те баки, которые технически может забрать. Через час-два на площадку приезжает ломовоз и выгребает крупногабаритные отходы. Однако ветки, строительный мусор и шины он не забирает.

«Таким образом, в течение дня одну контейнерную площадку обслуживают два автомобиля, работа регионального оператора выполнена на сто процентов, но на контейнерной площадке остаётся "нахламление", которое не относится ни к ТКО, ни к КГО», - пояснил Денис Кузнецов.

Он отметил, что водители регоператора фиксируют нарушения: фотографируют, составляют акт и отправляют документ о несоответствии отходов владельцу площадки, а также подчеркнул, что с 1 сентября прошлого года ответственность за такие отходы лежит не на региональном операторе.

«Наши водители, приезжая на контейнерную площадку, часто видят отходы, не относящиеся к ТКО и КГО. Хотя это уже с 1 сентября прошлого года ответственность не регионального оператора. Мы фотографируем, составляем акт, знаем, кому принадлежит данная контейнерная площадка, и этому юридическому лицу отправляем документ о несоответствии отходов. Дальше, конечно же, его задача быстро эти отходы вывезти», - рассказал Денис Кузнецов.

Для вывоза несанкционированных отходов у владельца площадки должен быть заключён договор - через торги или напрямую. После подачи заявки приезжает исполнитель, которым нередко становится тот же региональный оператор.

Единого канала для приёма обращений граждан на данный момент не предусмотрено, однако при возникновении вопросов о классификации отходов жители могут напрямую обратиться к региональному оператору: специалисты разъяснят, к какой категории относится тот или иной вид мусора и как его правильно утилизировать. При необходимости возможно заключение дополнительного договора на вывоз нестандартных отходов.