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Наш путь в России сложный, но не лишен смысла — Сергей Пайст о «мусорной реформе»

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Начало «мусорной реформы» сопровождалось массовым недовольством со стороны жителей из-за введения запретов и оплаты за вывоз мусора, рассказал экс-руководитель компании «Экопром», предыдущего регоператора по обращению с ТКО в Псковской области, Сергей Пайст в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

Как отметил гость студии, когда начинали вводить «мусорную реформу» семь лет назад, общество ожидало кардинальных перемен в сфере переработки отходов.

«Основной вопрос реформы на тот момент был в том, что все хотели каких-то кардинальных изменений, связанных именно с тем, чтобы мусор не выбрасывался и закапывался, а фактически приходил к переработке и обработке. И часть этих отходов вводилась в оборот заново — в виде каких-либо изделий. Будь это тротуарная плитка, скамейки, тазики, ведра. То есть все, что связано как минимум с пластиком, либо металлом, стеклом и полиэтиленом. Те фракции, которые достаточно понятны технологически и не сильно затратны, можно вернуть в оборот. И регулярно эта тема поднималась: когда же мы начнем сортировать мусор», — объяснил Сергей Пайст.

Экс-руководитель регионального оператора также отметил, что данная проблема появилась из-за оглядки населения на европейский опыт по сортировке мусора.

«В Европе тоже по-разному. И даже в Америке по-разному. Ориентироваться, мне кажется, надо на самих себя прежде всего, и свой путь иметь. Наш путь в России сложный, тернистый, хотя не лишен смысла, если посмотреть те же советские годы. Минимум упаковки. Бумага, стекло, металл. Стеклянная бутылка из-под кефира. И мусора не было никакого. Обмен стеклотары, сдача макулатуры, минимум пластика. И более простое законодательство», — отметил Сергей Пайст.

Однако на старте реформы возникло немало сложностей с изменением сознания людей, особенно в сельской местности.

«На старте реформы многих сельских жителей выводило из себя, когда им говорили, что запрещено сжигание, мол, дед всю жизнь сжигал, а мне нельзя, да еще и платить надо», — описал негодование жителей сельской местности региона экс-руководитель «Экопрома».

Но не смотря на все сложности определенные цели, «которых ранее не достигал никто и никогда», были достигнуты, дополнил гость студии. 

«Регоператор сейчас увозит реально много мусорных отходов от большей части населения Псковской области. Это факт. На определенном этапе "мусорной реформы" было ликвидировано много несанкционированных свалок», — заключил Сергей Пайст.  

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