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Фотофакт: В Пскове на праздновании 75-летия 334-го авиаполка смешались в кучу кони, люди, все ругаются, полный провал

01.06.2019 13:58|ПсковКомментариев: 1

На праздновании 75-летия 334-го авиаполка - настоящий беспредел. Начну с того, что Крестовское шоссе - одна бесконечная пробка, с самой улицы Вокзальной. Если все же повезет подобраться ближе к так называемому «празднику», то можно увидеть, что на КПП - просто ад! Ворота открываются, когда подъезжают малютки-автобусы, пригодные лишь на лом «ПАЗики», в которых дай бог поместится человек 30, и то уже двери не закрыть. Пока ворота отворены - в них бежит, пытается проскочить целая куча людей, добравшихся своими силами. Причем обычных людей, считай, не пускают. Таким, чтобы попасть, - наверное, надо было куковать тут с 07.00. Свободно проходят в основном лишь военные, их родственники и высокопоставленные шишки. Поэтому, получается, люди, приехавшие сюда на своем транспорте, не только впустую тратят время, деньги и нервы, но и тормозят тех, кто приехал на расхваленных бесплатных автобусах. Автобусам же, в свою очередь, не продолжить движение по маршруту! Нельзя не упомянуть, что многие приехали целыми семьями, некоторые - с совсем маленькими детишками. В общем, смешались в кучу кони, люди, все ругаются, полный провал. Праздничного настроения вообще нет! Я кстати, сначала попыталась поехать в автобусе, так меня взяли за шкирку и выкинули оттуда! Что касается грубости, то нельзя забывать о наших доблестных военных, якобы следящих за порядком. Они, конечно, оборзевшие в доску!  Где их только берут? Пихают, толкают даже женщин, будто так и надо! У меня синяки на руках! Перечень своих негодований хочу завершить историей, которая развернулась прямо на моих глазах. Какая-то женщина пыталась влезть в автобус. Она истерила, что все ужасно организовано, с чем я не могу спорить. Оказывается, ее поведение вполне обоснованно. Дело в том, что ее муж и ребенок влезли в автобус, а ей-то места и не хватило! Пришлось вместе со мной наружу вываливаться. На этом, пожалуй, все. Искренне завидую тем, что был умнее и не повелся на это горе-мероприятие, которое больше напоминало не праздник, а оборону от захватчиков или незаконный митинг.

Людмила

 

Теги: #фотофакт
Источник: Псковская Лента Новостей
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