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Интерактив: Считают ли псковичи обращение к ним Гарика Харламова на Comedy Club оскорбительным?
Народ, это только мне показалось оскорбительным обращение Гарика Харламова в передаче Comedy Club 31 декабря 2019 года ко всем псковичам: «Дорогие, псы!» - и последовавшие за ним хохот и аплодисменты зала?
Издревле на Руси псами оскорбительно называли неопрятных, грязных и немытых мужчин, а «пес» в переносном значении и сейчас означает «дрянное, низкое, негодное существо, негодяй». Так псковичи называли псов-рыцарей крестоносцев, которых они и разгромили на Чудском озере. Вот только заигравшиеся ребята с Comedy Club этого, видимо, не знают.
Руководство ТНТ не хочет прокомментировать свою позицию? Если это была неудачная (кстати, далеко не первая!) шутка на ТНТ, не хотят ли обнаглевшие «актеры» (как они себя называют) извиниться перед жителями древнего города Пскова?! А если удачная, так откройте своё истинное отношение к нам, псковичам!
А где реакция представительства Псковской области? Помнится, сравнительно недавно так же неудачно пошутили участники другой передачи на ТНТ, «Comedy Women», отпустив сальные шуточки в адрес девушек Ингушетии. Тогда Постоянное представительство Республики Ингушетия в Москве и столичная ингушская община тут же выразили свое недовольство и возмущение. Не помогли даже извинения на сайте компании Comedy Club Production и извинения госпожи Скулкиной. Гнев ингушей удалось успокоить только после того, как генеральный директор Comedy Club Production Андрей Левин лично прибыл в постпредство, чтобы выразить публичные извинения за выход номера, в котором «некорректно отзывались о девушках из Ингушетии». Левин встретился с постпредом Алиханом Цечоевым и гарантировал усилить качество контроля за «такого рода вещами» и «очень сильно постараться», чтобы подобного не повторилось. «Со своей стороны готов сделать максимум, чтобы для всех комфортно загладить свою ошибку», - заявил глава компании. Вот так вот…
Боюсь себе даже представить, что бы было, посмей г-н Харламов аналогично обратиться к жителям Чечни, Грозного… Да, думаю, он бы и не посмел. Знает, чем это может закончиться…
Может быть, конечно, я не прав, но я не хочу, чтобы какой-нибудь зарвавшийся «актер» с телеэкрана на всю страну называл нас, жителей древнего города-воина и города-труженика, псами… Ведь, правда?
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Интерактив: Считают ли псковичи обращение к ним Гарика Харламова на Comedy Club оскорбительным?
Источник: Вячеслав Прокофьев, ТАСС
Народ, это только мне показалось оскорбительным обращение Гарика Харламова в передаче Comedy Club 31 декабря 2019 года ко всем псковичам: «Дорогие, псы!» - и последовавшие за ним хохот и аплодисменты зала?
Издревле на Руси псами оскорбительно называли неопрятных, грязных и немытых мужчин, а «пес» в переносном значении и сейчас означает «дрянное, низкое, негодное существо, негодяй». Так псковичи называли псов-рыцарей крестоносцев, которых они и разгромили на Чудском озере. Вот только заигравшиеся ребята с Comedy Club этого, видимо, не знают.
Руководство ТНТ не хочет прокомментировать свою позицию? Если это была неудачная (кстати, далеко не первая!) шутка на ТНТ, не хотят ли обнаглевшие «актеры» (как они себя называют) извиниться перед жителями древнего города Пскова?! А если удачная, так откройте своё истинное отношение к нам, псковичам!
А где реакция представительства Псковской области? Помнится, сравнительно недавно так же неудачно пошутили участники другой передачи на ТНТ, «Comedy Women», отпустив сальные шуточки в адрес девушек Ингушетии. Тогда Постоянное представительство Республики Ингушетия в Москве и столичная ингушская община тут же выразили свое недовольство и возмущение. Не помогли даже извинения на сайте компании Comedy Club Production и извинения госпожи Скулкиной. Гнев ингушей удалось успокоить только после того, как генеральный директор Comedy Club Production Андрей Левин лично прибыл в постпредство, чтобы выразить публичные извинения за выход номера, в котором «некорректно отзывались о девушках из Ингушетии». Левин встретился с постпредом Алиханом Цечоевым и гарантировал усилить качество контроля за «такого рода вещами» и «очень сильно постараться», чтобы подобного не повторилось. «Со своей стороны готов сделать максимум, чтобы для всех комфортно загладить свою ошибку», - заявил глава компании. Вот так вот…
Боюсь себе даже представить, что бы было, посмей г-н Харламов аналогично обратиться к жителям Чечни, Грозного… Да, думаю, он бы и не посмел. Знает, чем это может закончиться…
Может быть, конечно, я не прав, но я не хочу, чтобы какой-нибудь зарвавшийся «актер» с телеэкрана на всю страну называл нас, жителей древнего города-воина и города-труженика, псами… Ведь, правда?
Иван