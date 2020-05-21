Фотофакт: Разбитое ограждение на Ольгинском мосту

Водитель «БМВ» снес ограждение на площади Ленина и скрылся с места ДТП

В Египте пообещали приемлемые цены на отдых для российских туристов

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Роспотребнадзор рассказал о мутациях коронавируса