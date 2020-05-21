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Интерактив: Студентов в общежитии ПсковГУ заедают клопы

24.09.2020 09:38|ПсковКомментариев: 7

Студентов в общежитии ПсковГУ на улице Карла Маркса заедают клопы. Дети мучаются на четвертом этаже. Наверное, и на других есть. Комендант в курсе.

Студенты пробовали и сами травить, нашли несколько способов в интернете. Ничего не помогает, потому что это общежитие, и работа должна вестись централизованно!

Это какой-то кошмар, жить в 21 веке и страдать от нашествия клопов. С марта был карантин, неужели нельзя было обработать все за это время?

У меня как у пенсионера нет возможности снять квартиру ребенку, приходится пользоваться общежитием.

Наталья

Теги: #ПсковГУ
Источник: Псковская Лента Новостей
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