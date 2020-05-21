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Замечено на одной из автомобильных заправок Псковской области.
Забыли маску? Шанс заправиться все равно остается! Маску всего лишь надо изготовить своими руками... Берем одноразовые перчатки, отрываем по размеру лица кусочек кухонной салфетки делаем пару прорезей и готово. Полный бак, пожалуйста.
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Интерактив: Сделай сам
Замечено на одной из автомобильных заправок Псковской области.
Забыли маску? Шанс заправиться все равно остается! Маску всего лишь надо изготовить своими руками... Берем одноразовые перчатки, отрываем по размеру лица кусочек кухонной салфетки делаем пару прорезей и готово. Полный бак, пожалуйста.
Александр