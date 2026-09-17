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Интерактив

Интерактив: Без света

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Деревня Лукьяново Пустошкинского района на связи. Ой, простите, муниципального округа. Говорили, что станем округом, тогда и заживём, наконец. Как в 21 веке, со всеми удобствами. Но вышло иначе. Кажется, прямиком отправились в 19 век.

Изображение сгенерировано ИИ

Утром опять отрубили свет. Без предупреждения и природных катаклизмов, т.е. на ровном месте.  Ну, ладно, мы люди бывалые. Поехали в Пустошку за бензином для генератора. Не тут-то было. Нету бензина в Пустошке. На заправках только руками разводят.

А я же на ДЭГ зарегистрировался, собираюсь волеизъявление совершить самым передовым способом. Но как тут совершить, если электричество кончилось, и телефон не зарядить? 

Одна надежда, что к старту голосования или электричество вернут, или бензин завезут. Иначе Лукьяново останется в 19 веке. 

Иван из Лукьяново

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