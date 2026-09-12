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Интерактив

Интерактив: Жители Писковичей пожаловались на поведение молодежи у военного мемориала

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Жители Писковичей просят обратить внимание соответствующих органов на постоянные тусовки растущих организмов у мемориала Героям Великой Отечественной войны.

Как-то, видимо, слабо поставлено у нас в Писковичах патриотическое воспитание, если дети используют памятник героям войны как полигон для своих развлечений.

В результате вокруг памятника постоянный, простите, срач: мусор, урны перевернуты, сегодня вот игрушечного медведя распотрошили. Это нормально?

Я вообще не имею ничего против тусовок молодежи. Но всему свое место. Это ведь памятник героям войны. Сегодня они там просто мусорят, завтра, если не вмешаться, начнут распивать алкоголь.

Житель Писковичей

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