* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.
Интерактив: Под окнами многоэтажки в Пскове монтируют вышку 5G?
Перед нашими домами на улице Юбилейной, 77 и 77А в Пскове приступили к строительству 28-ми метровой опоры (это высота 10-этажного дома). Фундамент опоры граничит с бордюрным камнем, а расстояние до наших окон - 40 м. Чья это опора, в чьих интересах монтируется и какое оборудование будет использоваться, подрядчик выполняющий строительство скрывает. Большое подозрение, что это будет сотовая связь (5G). От городских властей внятного ответа нет. Все жильцы категорически против строительства этой многофункциональной опоры.
Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"
Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна
18+
18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
Интерактив: Под окнами многоэтажки в Пскове монтируют вышку 5G?
Перед нашими домами на улице Юбилейной, 77 и 77А в Пскове приступили к строительству 28-ми метровой опоры (это высота 10-этажного дома). Фундамент опоры граничит с бордюрным камнем, а расстояние до наших окон - 40 м. Чья это опора, в чьих интересах монтируется и какое оборудование будет использоваться, подрядчик выполняющий строительство скрывает. Большое подозрение, что это будет сотовая связь (5G). От городских властей внятного ответа нет. Все жильцы категорически против строительства этой многофункциональной опоры.
Сергей Шулика