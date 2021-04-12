Фотофакт: Хулиганы опрокинули урны в Финском парке Пскова

Явка на 15.00: Почти 19,5% избирателей проголосовали на выборах в Порховском районе

Ушла из жизни старейший работник псковского областного радио Людмила Васюрина

В России запатентовали еще один препарат от COVID-19

Круглый стол «Проблемы, перспективы, поиски и находки» пройдет в рамках библиочтений в «Михайловском»